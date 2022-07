A brit légitársaság nem tud megbirkózni az utazási ágazatot ezen a nyáron sújtó fennakadásokkal, és a létszámhiánnyal. Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a légiközlekedési ágazat történelme legnehezebb időszaka előtt áll.

A BA már májusban is vázolta terveit, ekkor március és október között 10 százalékos járatszám-csökkentéssel számoltak, a lépéssel kiegyensúlyozottabbá akarták tenni működésüket. Most, további 1 százalékos csökkentésről döntöttek, azaz nagyjából 1500 járattal kevesebb indul majd – számol be a Financial Times.

Fotó: Jaime Reina / AFP

A lépéstől a BA azt reméli, hogy el tudja kerülni az olyan fennakadásokat, mint ami néhány légitársaságot sújtott az iskolai félév végén. A légitársaság helyzetét munkaerőhiány is nehezíti, ugyanis 10 ezer alkalmazottat bocsátottak el a koronavírus járvány miatti zárlatok idején. Emellett az egész iparágat is kínozza a létszámhiány, a repülőterek helyzetét is megnehezíti az alkalmazottak csekély száma, kiváltképp a légi forgalmi irányítók hiányoznak.