A sötét fellegek régóta gyülekeznek Európa legnagyobb gazdaságának egén, és ez a Deutsche Bank közgazdászainak sem kerülte el a figyelmét – olvasható a Bloombergen.

A bank Stefan Scneider által vezetett elemzői csapata szerint a gázellátás csökkenése, visszaesés az Egyesült Államokban és más akadályok hatására a német gazdasági tevékenység mérséklődhet az év második felében és az infláció sem érte még el a csúcsát az országban.

Fotó: AFP

Az orosz-ukrán háború kapcsán az energiaellátást érintő legutóbbi szorítás egész Európában megkongatta a vészharangokat, különösen Németországban, mely erősen függ az orosz nyersanyagtól. Az egyik fő félelem oka az, hogy az Északi Áramlat karbantartását követően nem indul majd újra a gázáramlás a vezetéken.

Az elemzők szerint

ésszerű feltételezni, hogy Oroszország továbbra is törekedni fog a gazdaság megzavarására Európában, válaszul a nyugati szankciókra és az Ukrajna számára nyújtott pénzügyi és katonai segítségre. Ha ez nem is jelent teljes lezárást, az iparra és a bizonytalanságra gyakorolt hatás így is szinte biztos recesszióhoz vezet Németországban az év második felében

– olvasható a jelentésben.