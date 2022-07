Ismét lefelé módosíthatja az idei és a jövő évi gazdasági növekedésről szóló előrejelzését az IMF – derül ki a szervezet élén álló Krisztalina Georgieva baljós hangulatú blogbejegyzéséből.

Georgieva az írásában emlékeztet, hogy legutóbbi, áprilisi előrejelzésében a szervezet 3,6 százalékra csökkentette az idei és jövő évi globális növekedési várakozásait, ám számos kockázatra is figyelmeztetett, melyek közül több azóta valósággá vált. Az ukrán háború elhúzódott, a nyersanyagárak növekedése pedig tovább rontott az egyébként is rossz inflációs helyzeten és az egyre több országra kiterjedő megélhetési válságon. Mindez további monetáris szigorítást is előrevetít, így az IMF következő, még ebben a hónapban megjelenő előrejelzésében is alacsonyabb számokra számíthatunk.

2022 kemény lesz, és a következő év még keményebb lehet, a recesszió sem elképzelhetetlen

– figyelmeztet a közgazdász, aki azonban javaslatokat is megfogalmaz a 20 vezető ipari hatalom (G20) politikusai számára, sőt az IMF készített is számukra egy jelentést. Az ebben található megoldási ötletek közül Georgieva hármat emel ki írásában:

Mindent meg kell tenni az infláció megfékezése érdekében.

A tartósan magas infláció gátat vethet a koronavírust követő gazdasági kilábalásnak, ami szinkronizált jegybanki válaszhoz vezetett. Világszerte 75 központi bank emelt a kamaton, az összes háromnegyede, átlagosan 3,8 alkalommal. A fejlődő országokban 3, a fejlettekben 1,7 százalékkal emelkedtek a kamatok, és a neheze még csak most jön.

A cél az, hogy mindenki biztonságban érjen a szigorítási ciklus túloldalára

– fogalmazott az IMF-vezér, éppen ezért a második javaslat az, hogy

a fiskális politikának is segítenie kell a jegybankokat

A világszerte magas államadósságok miatt is szükség van a fiskális szigorításra, a válságkezelő élénkítést ezért be kell fejezni, azonban fontos a kiszolgáltatott, sebezhető csoportok számára kellő célzott támogatást nyújtani. Középtávon támogatni kell a strukturális reformokat is, melyek a munkaerőpiacra történő visszatérést célozzák, különösen a nők esetében. Mindezeknek a lépéseknek azonban nem szabad tovább terhelniük a költségvetést.

Ráadásul az eladósodás csökkentése is kiemelten fontos a jelenlegi helyzetben, amikor a kötvényhozamok meglódultak az állampapírokhoz köthetően is. Számos ország keveredhet adósságválságba, ám az IMF hajlandó segítő kezet nyújtani Georgieva szerint, ugyanakkor kiemelt fontosságú, hogy a Chad, Zambia és Etiópa hiteleiről döntő bizottságok minél nagyobb haladást érjenek el ehavi találkozójukon. Végezetül harmadjára

a globális együttműködés új lendületére van szükség

az IMF-vezér szerint, hiszen például az élelmiszerprotekcionizmus gyakorlata is előretört, miközben ezek károsak és hatástalanok. Ennek ellenére már majdnem annyi exportkorlátozás lépett életbe, mint a 2008-as évben. Georgieva a héten Balin találkozó G20 miniszterek és jegybankelnökök figyelmébe egy helyi mondás ajánl:

menyama braya, mindenki fivér vagy nővér.