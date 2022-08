A Netflix igyekszik betörni a játékiparba, de a 221 milliós előfizetői bázisának kevesebb mint egy százaléka játszik a Nexflix Games nevű szolgáltatással - derül ki az az Apptopia nevű kutatócég adataiból.

A Netflix Games táblagépeken és okostelefonokon érhető el, a Netflix előfizetés része.

A játékok nem tartalmaznak sem hirdetéseket, sem alkalmazáson belüli mikrotranzakciókat. Többségük kapcsolódik a streamingplatform valamelyik sorozatához vagy filmjéhez, például két Stranger Things játék is elérhető, továbbá a The Queen’s Gambit alapján készült egy sakkjáték is.

Vannak persze kivételek is, a Knittens a Candy Crush és a cuki macskák találkozása, a Dominoes Café pedig szó szerint csak dominó. A streamingóriás exkluzív játékokkal is igyekszik meghódítani a felhasználók szívét, a legutóbb bemutatott Poinpy egy ügyességi program, amiben egy szörnyet kell gyümölcsökkel etetni.

Fotó: Netflix

A vállalat titkolózik a játékipari stratégiájával kapcsolatban, de az Apptopia szerint a 221 milliós előfizetői bázis kevesebb mint egy százaléka játszik, a játékokat 23,3 millió alkalommal töltötték le. Ez nem tűnik soknak, de a kutatócég adatai szerint napi 1,7 millió felhasználó indítja el valamelyik programot.

Jelenleg 26 cím érhető el, és ezt szeretnék az év végére ötvenre feltornázni.

A Netflix nemrég három játékstúdiót vásárolt fel, nagyon úgy néz ki, hogy komolyan veszi a szegmenst. Azt nem tudni, hogy a streamingóriás eddig mennyit fektetett be az ágazatba, az viszont kiderült, hogy a finn Next Games felvásárlása 72 milió dollárba került. Egyelőre azonban nem ez fogja megmenteni a vállalatot az előfizetők számának zsugorodásától, viszont a jövőben akár komoly tényezővé is vállhat a játékiparban.

A Netflix Games kínálata önmagában nem elég ahhoz, hogy megérje a teljes előfizetési árat, de vonzó lehet azoknak, akik még bizonytalanok a megújítással kapcsolatban.

Arról mi is beszámoltunk, hogy a Netflix az elmúlt hónapokban egymillió előfizetőt veszített, viszont a cég vezetése bizakodik és pozitívan látja a jövőt.