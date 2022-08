A német Uniper 12,3 milliárd eurós nettó veszteséget szenvedett el az év első felében, nagyrészt azért, mert az orosz gázszállítások visszafogása miatt máshonnan kellett magasabb áron beszerezni az energiahordozót – jelentette be Klaus-Dieter Maubach vezérigazgató. (Egy euró 407 forint.) A veszteség annak ellenére ilyen magas, hogy az energiaipari vállalat a múlt hónap kapott egy 15 milliárd eurós mentőövet az államtól.

A cég részvényeinek árfolyama a hírre tőzsdenyitáskor majdnem kilenc százalékkal zuhant.

Az orosz gáz legnagyobb német importőrének a veszteség több mint felét a szállítások visszafogása okozta, további 2,7 milliárd eurónyit pedig az Északi Áramlat-2 engedélyezésének elmaradása, a projektet ugyanis részben az Uniper finanszírozta. „Az Uniper számára a legsürgetőbb feladat az alternatív gázellátás megtalálása” – mondta Allegra Dawes, a Third Bridge elemzője a Reutersnek, hozzátéve, hogy 2023 első felére várható LNG érkezése az Uniper által Wilhelmshavenbe tervezett terminálon keresztül.

Fotó: Jan Woitas / AFP

Az Uniper egyelőre nem is tud 2022-re vonatkozó előrejelzéseket adni, csak annyit közöltek, hogy veszteségre számítanak. Az előrejelzések szerint a helyzet jövőre javulni fog, és a cél az, hogy 2024 elején elhagyják a „veszteséges zónát”, mondta Tiina Tuomela pénzügyi igazgató.

Bár Németországban a szokásosnál gyorsabban töltik a gáztárolókat, még így is nehéz lesz eleget felhalmozni a télre. Ha sikerül is elérni a célt, a 95 százalékos feltöltöttséget novemberre, az orosz gázszállítások teljes leállása esetén akkor is csak mintegy két és fél hónapra lesz elég a gáz az otthonok fűtésére és az ipari felhasználásra – figyelmeztetett Klaus Müller, német hálózatot szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) vezetője. A tárolók jelenleg 77 százalékban vannak feltöltve, ezt a szintet a tervezettnél két héttel korábban érték el. Októberre viszont a kormány előírása szerint ezt 85 százalékra kellene emelni, mivel az ősz hidegebb lehet a szokásosnál, és minden esély megvan a további zavarokra. Ez azonban Müller szerint kihívást jelent, a novemberi 95 százalékot pedig „nehéz lesz elérni”, mert bizonyos tárolók feltöltése hosszabb ideig tart.

„Nem tudom megígérni, hogy novemberben minden németországi tárolóhely 95 százalékban tele lesz, még jó keresleti és kínálati feltételek mellett sem. A legjobb esetben is háromnegyedük fogja teljesíteni a célt” – fogalmazott.

Fotó: Bernd Thissen / AFP

Problémát jelenthetnek a költségek is, hiszen a Gazprom burkoltan bejelentette, hogy az export további visszafogásával hatvan százalékos gázáremelést okoz majd a télre. A cég közleménye legalábbis azt vetítette előre, hogy a télen ennyivel nőhetnek az európai árak,

ezer köbméteré meghaladhatja majd a négyezer dollárt, miközben a Gazprom termelése és kivitele folyamatosan csökken a nyugati szankciók miatt.

(Egy dollár 401,51 forint.) A kivitel 36,2 százalékkal, 78,5 milliárd köbméterre eset vissza január 1. és augusztus 15. között, a kitermelés pedig 13,2 százalékkal 274,8 milliárd köbméterre az egy évvel korábbihoz képest – olvasható a közleményben. A kitermelés augusztusban eddig 32,2 százalékkal csökkent a júliusi 35,8 százalékos visszaeséssel szemben éves összevetésben – közölte Jevgenyij Szuvorov, a CentroCreditBank közgazdásza az MMI Telegram-csatornáján, hozzátéve, hogy az export 59 százalékkal csökkent az előző havi mínusz 58,4 százalékkal szemben.

Oroszország közben folytatja a gázszállításokat Délkelet-Ázsiába, cseppfolyósított formában (LNG) is szállítja az energiahordozót, amire eddig ritkán volt példa.

A Refinitiv Eikon adatai szerint két rakomány orosz LNG került Indonéziába. A Borisz Davidov tartályhajó július elején rakodott be egy szállítmányt a Jamal-félszigetről, és a hónap végén az Arun terminálon kirakta annak mintegy felét, a többit pedig továbbszállította Kínába, azon belül is Sencsenbe. Egy másik tartályhajót, a Grace Cosmost a Szahalin 2 mezőn töltötték fel, és augusztus 13-án rakodott ki ugyancsak az Arun terminálon. A Pertamina többségi tulajdonában lévő terminált 2015-ben alakították át átvevő és újragázosítási létesítménnyé, emlékeztetett tudósításában a Reuters. Mivel ma Indonéziában munkaszüneti nap van, a hírügynökség nem tudta elérni a Pertaminát kommentárért.