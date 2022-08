Az Airbnb tesztelni kezdi a legújabb, buliellenes technológiáját az Egyesült Államokban és Kanadában, miután korábban betiltotta, hogy a platform segítségével kiadott lakásokban házibulikat tartsanak – írja a The Verge.

A technológia szerencsére nem a lakások bekamerázását jelenti, csupán kiszűrné azokat a foglalásokat, amelyek feltehetően bulikhoz vezetnének. Ehhez az algoritmus figyelembe veszi a vendégek értékeléseit, a felhasználói fiók életkorát, a tartózkodás idejét és azt, hogy hétköznapra vagy hétvégére szól a foglalás.

Fotó: Rafael Henrique / LightRocket via Getty Images

A vállalat elmondta, hogy

hasonló szoftverrel már 2021 októbere óta próbálkoznak Ausztrália bizonyos részein, és ez 35 százalékkal csökkentette az engedély nélküli bulik számát.

2020 júliusa óta pedig az Egyesült Államokban tiltja az alkalmazás azt, hogy a 25 év alattiak a lakóhelyükhöz közel nagy házakat béreljenek, ha nincs sok pozitív értékelésük. A mostani szoftver azonban nem csupán az életkorra fókuszál, és sokkal szélesebb körben tiltja a lakásbérlést.

Az Airbnb évek óta igyekszik lecsapni a bulikra, így 2019-ben letiltotta a partilakásokat a platformról, miután öten meghaltak egy kaliforniai halloweenbuli miatt kirobbant lövöldözésben. 2020-ban a koronavírus-járvány szolgált újabb ürüggyel a bulitilalomra. Noha időközben a különböző távolságtartási szabályokat eltörölték, a cég úgy látta, jót tesz az üzletnek a partik tiltása, így életben hagyta az erre vonatkozó intézkedést.

A foglalásról letiltottak teljes lakás helyett szobát továbbra is bérelhetnek, akár hotelben is a platformon keresztül. A lakásbérléssel foglalkozó vállalat részéről korábban azt is elmondták, hogy éves szinten 44 százalékkal csökkent a bulikról szóló jelentések száma a 2020 augusztusát követő tilalom után, míg 2021-ben mintegy 6600 vendég fiókját fel is függesztették a szabályok megszegése miatt.