Rekordszámú turista érkezett Görögországba, ráadásul a nyaralásuk során nem is bánták, ha esetleg jobban ki kell nyitni a pénztárcájukat. Szakemberek szerint az adatok akár túlszárnyalhatják a világjárvány előtti 2019-es rekordévet is, amikor az ország idegenforgalmi bevétele elérte a 18,2 milliárd eurót. Az idei évben így megdönthetik a 20 milliárd eurós forgalmat is – írja a Kathimerini napilap.

Júniusban az ország 14 legnagyobb repterére érkezők száma 4,6 százalékkal volt magasabb, mint 2019 júniusában, az egy utazónkénti költségek pedig 9 százalékkal emelkedtek. Bár a júliusi adatok még nem láttak napvilágot, a jelek szerint csaknem 10 százalékkal több turista érkezett, mint 2019 azonos hónapjában.

Fotó: Lovas Bence/VG

Augusztusban is példátlan mértékű érkezőt várnak, és a szeptemberi foglalások is erősek. Bár úgy tűnik, hogy a kiadások és a foglalásszám emelkedése leginkább a 4 és 5 csillagos szállodákra és üdülőhelyekre, valamint a rövid távú bérbeadásokra összpontosul, az alacsonyabb besorolású szállodák és egyéb létesítmények nem osztoznak a szerencsében. Az ágazati szakemberek szerint már a világjárvány előtt is látható volt, hogy növekszik az igény a minőségibb időtöltésre, így a szállodatulajdonosok emelhetik a díjakat, ami észszerű lépés, mivel az új inflációs környezetben és az energiaválság következtében jelentősen megemelkedtek a költségeik.

Giannis Oikonomou kormányszóvivő szerint a vártnál jobb turisztikai szezon segít enyhíteni a megugró energiaárak társadalomra gyakorolt hatását is.

Az idegenforgalmi szektor a mediterrán gazdaság mintegy egyötödét adja, így a bevételek lehetővé teszik az állam számára, hogy még nagyobb erőforrásokkal támogassa az infláció sújtotta társadalmat, és értékes tartalékokat halmozzon fel a a közelgő tél előtt. A görög háztartások – sok európai uniós országhoz hasonlóan – az egekbe szökő földgázárak miatt meredeken emelkedő villanyszámlákkal néznek szembe, mivel az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni európai szankciók fokozzák a gázellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

A kormány szeptember óta már mintegy 7 milliárd eurót költött segélyintézkedésekre.

Fotó: Lovas Bence/VG

Nem nézik jó szemmel a spanyol válságintézkedéseket a turisták, de továbbra is utaznak

Spanyolországban is több intézkedésekkel küzdenek az arcpirítóan magas villanyszámlák ellen, így a kormány bejelentette, hogy az üzletek, irodák és szálláshelyek nyáron nem állíthatják 27 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletre a légkondikat. A bejelentés váratlanul érte mind a lakosokat, mind a turistákat, akiknek meg kell küzdeniük az átlagosan 37 és 42 fok körül mozgó hőmérséklettel.

Mindemellett a brit turistákra egy más jellegű meglepetés intézkedés is várt: az úgynevezett napi 85 fontos, azaz 100 eurós szabály. A brit nyaralóknak igazolniuk kell a fizetőképességüket, hogy beléphessenek az országba. Az új szabályok értelmében legalább 100 euróval kell rendelkezniük fejenként és naponta az utazás során, hogy élvezhessék a mediterrán országot. Ezt készpénzzel, hitelesített csekkel vagy bankkártyakivonattal igazolhatják. A tisztségviselők ismertették, hogy a szabályozás nem új, az Európai Unión kívülről érkezőkre eddig is hasonló szabályozás volt érvényben.

Fotó: Clara Margais/Getty Images

Az intézkedések ellenére azonban meglehetősen sokan látogatták eddig az országot, az idei év első hat hónapjában összesen 30,2 millió nemzetközi utazót regisztráltak, ami a világjárvány előtti szint mintegy 80 százaléka.

A kormány augusztus 2-án kiadott közleményében azt is közölte, hogy az egy utazóra jutó átlagos kiadás 1205 euró volt, valamint átlagosan 6,9 napig tartózkodtak az országban, ami tíz százalékkal több, mint 2019 azonos időszakában.

Az adatok azt mutatják, hogy a nemzetközi bizonytalanság ellenére Spanyolország megőrzi versenyképességét– mutatott rá Reyes Maroto ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, majd hozzátette, hogy júniusban már például 7,5 millió nemzetközi turistát fogadtak, összesen 8993 millió eurós kiadással, ami a 2019 azonos hónapjában elköltött összeg 93 százalékának felel meg.

Fotó: Lovas Bence/VG

Szaladnak a turisták az olasz tengerpartra a perzselő hőségben

Mindeközben Olaszországban több mint 23 millióan nyaralhatnak a július és augusztus hónapban a Demoskopika kutatóintézet becslései szerint. A turisták 67 százaléka pedig inkább a tengerpartot választja a hőségben. Az eddigi adatok láttán az intézet módosította is az idei éves várakozásait, így 2022 egészében csaknem 343 milliós turistaforgalommal számolnak, ami 35 százalékos növekedés az előző évhez képest. Emellett a Confcommercio vállalat úgy látja, hogy július és szeptember között a külföldiek turisztikai kiadásai 17 milliárd eurót tehetnek ki, így visszatérnek a járvány előtti értékekhez.

Fotó: Lovas Bence/VG

Intenzív augusztus vár a szomszédos Horvátországra is

A szomszédos Horvátországban is fellendült a turizmus, 2022 első hat hónapjában 10,3 millió turistát fogadtak, ami 60 százalékos emelkedés 2021 azonos időszakához képest.

A horvát turisztikai minisztérium közleménye szerint az érkezések így megközelítették a járvány előtti szint 90 százalékát.

Fotó: Getty Images

A legtöbben Németországból, Szlovéniából, Ausztriából, Lengyelországból és Csehországból érkeztek. Ezzel kapcsolatban Nikolina Brnjac turisztikai és sportminiszter elmondta, hogy júliusban például összesen 4,5 millió érkezést regisztráltak, ami 18 százalékos növekedés 2021 júliusa óta, sőt van ahol a járvány előtti szintet is megközelítette az érkezések száma. Ráadásul augusztusra is intenzív forgalmat várnak, általában ekkor érkeznek a legtöbben.