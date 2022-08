Az elektromos autókat gyártó Lucid közölte, hogy idén várhatóan fele annyi járművet fog gyártani, mint amennyit korábban tervezett – írja a The Wall Street Journal. A kaliforniai vállalat a csiphiányra és logisztikai problémákra hivatkozik.Az amerikai cég idén már másodjára csökkentette 2022-es termelési célját. A cég most 6 és 7 ezer jármű gyártásával számol, míg év elején 12 és 14 közötti e-autót tervezett előállítani. Tavaly még 20 ezer járművet akartak gyártani idénre. A júniusban zárult negyedévben a Lucid vesztesége az egy évvel korábbi 261 millió dollárról 220 millió dollárra csökkent, a növekvő kiadások ellenére. A Lucid közölte, hogy a negyedév során 679 járművet szállított le a vásárlóknak, szemben az első negyedévi 360 járművel.

$LCID #Lucid CEO Peter Rawlinson Now Spending Bulk Of Time On Factory Floor https://t.co/85bKNX4Y3e — 🦋L&A (@luci__Alex) August 7, 2022

Ez a negyedév nagy kihívást jelentő időszaknak bizonyult, és bár az egész iparággal együtt mi is tapasztaltuk az ellátási lánc és a logisztika kihívásait, a logisztikai rendszereink korlátai csak súlyosbították a kihívást – mondta Peter Rawlinson vezérigazgató. A problémák miatt a vállalat arizonai gyárában két és fél hétig nem volt napi termelés, de a cég igyekszik fejleszteni az infrastruktúrát.

A Lucid és más gyártók egyre nagyobb versennyel, emelkedő árakkal és ellátási problémákkal szembesülnek. A piac is rendkívül zsúfolt, az olyan kisebb cégek, mint a vietnámi Vinfast mellett az óriások (például a Toyota és a Wolkswagen) is nyomulnak a szegmensben, de beszállna az elektromos autózásba a kínai Xiaomi is, miközben most is rengeteg vállalat tevékenykedik az iparágban. A Lucidnak olyan versenytársakkal kell szembenéznie a luxus kategóriás e-autók szegmensében mint a Mercedes és a Tesla.

Fotó: Frederic J. Brown /AFP

Nagy kihívás a nyereség elérése. Az elektromos autók kulcsfontosságú alkatrészei, köztük a karosszériák és az akkumulátorok egyre drágábbak. A globális csiphiány miatt pedig a gyárak kisebb kapacitással működnek. A Lucid májusban közölte, hogy az emelkedő nyersanyagköltségekre hivatkozva 87 000 dollárra emeli egyetlen járművének, az Air szedánnak az árát.

Korábban mi is írtunk arról, hogy a Lucid nagy tervekkel készült a Tesla trónfosztására, egyelőre kevés sikerrel.