Veszélyes üzlet: újranyitja éttermeit a McDonald’s Ukrajnában

Újra kinyitja Ukrajna nagy részén éttermeit a McDonald’s. A vállalat február 24-én, az orosz invázió megindításának napján zárta be gyorséttermeit, közleményük szerint azért, hogy az alkalmazottaik biztonságban legyenek. Márciusban aztán a teljes hálózatot leállították, ahogy Oroszországban is. Az utóbbiban a licencüket is eladták: egy orosz cég vette át az üressé váló éttermeket.

Hogy pontosan mikor és hol nyitnak majd újra a Mekik Ukrajnában, egyelőre nem tudni, a tervezés már javában zajlik, de elsősorban a fővárosra és a nyugati, még nem ostromolt régiókra koncentrálnak majd.

Mindenesetre ez az első egyértelmű jele annak, hogy a nyugati márkák szép lassan visszatérnek Ukrajnába, még akkor is, ha az ország jelentős részén háború dúl, és egyelőre egyetlen nagyváros sincs biztonságban az orosz rakétatámadásoktól.

Fotó: Shutterstock

Az ukrán tisztségviselőkkel, beszállítókkal, biztonsági szakértőkkel és a dolgozóinkkal – akik szeretnének újra munkába állni – folytatott folyamatos egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy elkezdjük a visszatérést Kijevbe és Ukrajna nyugati részébe

– közölte a McDonald’s régiós vezetője, Paul Pomroy.

A cégnek összesen 109 étterme volt Ukrajnában a háború kirobbanásakor. Hogy ebből mennyit nyitnak újra, egyelőre nem tudni. Zajlanak a tárgyalások a beszállítókkal, hogy legyen elegendő készlet a nyitáshoz, és a dolgozóiknak is új biztonsági protokollt kell alkotniuk.