A globális ellátási láncok problémái, a kikötői torlódások és a szállítási idők növekedése főként a koronavírus-járványt követő gazdasági felpattanást meghatározó időszak egyik fejleménye volt, de az ezen folyamatok által kiváltott átalakulás továbbra is zajlik.

Fotó: Christian Charisius / DPA Picture-Alliance via AFP

Az Egyesült Államok legnagyobb, nyugati parti kikötői előtt horgonyzó hajók és a tengeri szállítmányozási díjak radikális növekedése lökést adott a légi szállítás bővülésének, ám az Ázsia és Amerika közötti kereskedelmi utak átalakulásához is hozzájárult. Mindennek hatására egyre több szállítmány már nem a Los Angeles-i vagy Long Beach-i kikötőkbe, hanem a keleti partra vagy épp a Mexikói-öbölbe érkezik.

Kelet felé vették az irányt

Az ország kiskereskedői szövetsége szerint sokan tanultak a tavalyi problémákból, így a keleti partra az idei első félév során 9 százalékkal, a Mexikói-öböl legnagyobb kikötőjébe, Houstonba pedig 22 százalékkal érkezett több konténer,

míg a nyugati parti kikötők forgalma visszaesett, igaz csupán minimális mértékben, 0,1 százalékkal.

Azonban ez csak tovább gyorsíthat a már korábban megkezdődött folyamatokon, melynek keretében idén már az ázsiai eredetű áruk több mint 40 százaléka a keleti partra vagy a Mexikói-öböl kikötőibe érkezik, míg ez az arány 15 éve még csak mintegy 25 százalék körül mozgott.

A folyamatot erősíti, hogy az olyan államok, mint Dél-Karolina vagy épp Georgia igyekeznek is kihasználni ezt a lehetőséget és kikötőik és egyéb infrastruktúrájuk fejlesztésével újabb ügyfeleket próbálnak magukhoz édesgetni. Az Egyesült Államok keleti részének logisztikai hálózatainak fejlődése egyike azoknak a trendeknek, amit a járvány felgyorsított.

Azonban a verseny nincs teljesen lefutva, így a Long Beach-i kikötő vezetője, Mario Cordero arról beszélt, hogy a győzelemre játszanak és felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedben 4 milliárd dollárt költöttek a kikötő fejlesztésére, amit a következő években további 2,8 milliárd dollárt követhet. Ezzel szemben az elmúlt hat évben Dél-Karolina 2 milliárd dollárt költött a charlestoni kikötő bővítésére, míg Virgina 1,3 milliárd dollárt szán a norfolki kikötő fejlesztésére. A keleti parti kikötők térnyerésében kulcsszerepet játszott a Panama-csatorna 2016-os, 5,3 milliárd kóstáló bővítése is – írja a Bloomberg.

A tengereken érkező importkapacitás további növekedését azonban gátolja, így a tavalyi torlódásokhoz is jelentősen hozzájárult az óriás konténerszállítók terjedése és egy 1906-os amerikai törvény, mely a kikötők kotrását csak amerikai eszközökkel teszi lehetővé. Ez megakadályozza, hogy a legnagyobb konténerhajókat az amerikai kikötők képesek legyenek fogadni, miközben azok száma egyre szaporodik.

Még nagyobbat nőttek a nagyok

Az óriási óceánjárók megjelenése ugyanakkor a tengeri szállítmányozásnak nem biztos, hogy jót tett. Az igazán hatalmas hajók korszakát elindító, 2006-ban vízre bocsátott Emma Maersk megjelenése óta a piac rendkívüli mértékben koncentrálódott, így míg 2000-ben a 10 legnagyobb szereplő csak a piac 51 százalékát ellenőrizte, ez az arány mára 80 százalékra nőtt. A konszolidációt azonban még tovább fokozza, hogy ezen cégek ráadásul mindössze 3 szövetségbe – 2M, a Szövetség, Óceán Szövetség – tömörültek.

Talán ez a koncentráció is hozzájárulhatott ahhoz, hogy bár a tavaly szeptemberi csúcshoz képest a konténerszállítás költsége jelentősen, a Drewry logisztikai tanácsadó szerint átlagosan 10 377 dollárról 5 662 dollárra esett, ám a jelentős felhalmozott készletek ellenére továbbra is jóval magasabb a járványt megelőző időszakot jellemző 2 ezer dollár körüli árnál. A tanácsadó konténerszállítási indexének adatai is jelzik viszont a keleti part térnyerését, így a legutóbbi héten a Kína-nyugati part ár jóval nagyobbat esett, mint a Kína-keleti part viszonylat.

Bár az óriáshajók kiválóak, amíg az óceánokat szelik, fogadásuk érdekében a kikötőknek rendkívüli költségekbe kell verniük magukat, melyekhez a tulajdonosaik nem járulnak hozzá. Ezen hajók ki- és berakodása is hosszabb időt vesz igénybe, így megjelenésük és elterjedésük a kikötői dugók kialakulásához is hozzájárult – olvasható a Freightwaves vonatkozó írásában.