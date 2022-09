Bár az EU-ban sokan reménykednek abban, hogy a német kancellár látogatása Szaúd-Arábiába az Öböl-menti ország emberi jogi helyzetének javítása körül mozog majd, a német kancellár lehetőségeit azonban jelentősen szűkíti az a tény, hogy az energiabiztonságot kell előtérbe helyeznie, és meg kell próbálnia megfékezni a leggazdagabb közel-keleti államba irányuló német export csökkenését – számolt be róla a Deutsche Welle.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Diplomáciai enyhülést hozhat az energiakrízis

A két ország között akkor kezdődött a mosolyszünet, amikor Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel az egész nyugati világ viszonya megromlott, miután emberei 2018-ban a királyság isztambuli nagykövetségén megkínozták és meggyilkolták a disszidens és rendszerkritikus szaúdi újságírót, Dzsamál Hasogdzsit.

Biden kemény falakba ütközhet Szaúd-Arábiában Macron szájáról olvasták le az igazságot.

Akkor következett be enyhülés a viszonyban, miután idén már Joe Biden amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is találkozott a szaúdi vezetővel, ráadásul az emelkedő olajárak és az európai energiaválság a nyugati gazdaságok számára is nehézségeket okot. Szombaton Olaf Scholz érkezett Rijádba, hogy tárgyaljon a trónörökössel. A kancellár közel-keleti körútja során az Egyesült Arab Emírségek, valamint az idei labdarúgó-világbajnokság házigazdája, Katar szerepel még a programban.

A politikai elemzők egyetértenek abban, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekben nem most van a legjobb lehetőség előre lépni, hiszen

az energiaforrások tekintetében Európa lépéskényszerben van, az Öböl-menti országoknak pedig van elegendő eladó készletük.

Bár a jogvédő csoportok rendszeresen azzal vádolják Rijádot, hogy továbbra is elnyomja a politikai ellenzéket és a médiaszabadságot, valószínűleg most nem ezzel fog egy nyugati vezető sem kopogtatni a szaúdi fővárosban. Ahogy azzal sem, hogy az Amnesty International jelentései alapján a szaúdi bíróságok még mindig gyakran alkalmazzák a halálbüntetést, a bevándorló munkavállalók pedig továbbra is ki vannak téve a visszaéléseknek és a kizsákmányolásnak.

Alternatíva lehet az orosz gázra

Bár Berlin hivatalosan nem sok részletet közölt a kormányfő közel-keleti kirándulásáról, sajtóhírek szerint Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel hosszú távú megállapodásokat kötöttek a cseppfolyósított földgáz (LNG) Európába irányuló exportjának fellendítéséről. Ez hozzájárulna ahhoz az uniós törekvéshez, hogy minél előbb ki tudják váltani az orosz olajat és gázt.

Kérdés, hogy ugyanezt a legnagyobb Öböl-menti országgal mennyire sikerül majd tető alá hozni. Szaúd-Arábia ugyan sok földgázt termel, de nagy részére szükségük is van az ország iparosítása során.

A 35 milliós állam rendelkezik a világ nyolcadik legnagyobb földgázkészletével, és már most is a bolygó kilencedik legnagyobb gáztermelője.

Rijád azt az ambiciózus célt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ig megduplázza a gázkitermelést, hogy lehetővé váljon az ország számára a gázexportőrré válás. Amennyiben ez megvalósul, az létfontosságú átmeneti erőforrásként segíthetné az Európai Uniót a szén-dioxid-kibocsátás terén kitűzött nettó nullás célok elérésében – természetesen csak abban az esetben, ha sikerül megállapodni a szaúdiakkal.

Abramovics és a szaúdi trónörökös is közvetített az orosz–ukrán fogolycserében Roman Abramovics orosz milliárdos augusztus végén Rijádban találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel azon tárgyalások részeként, amelyek Oroszország és Ukrajna fogolycseréjéhez vezettek.

Egy másik lehetséges együttműködési pont lehet a zöld hidrogén kérdésköre. Ez kulcsfontosságú Németország számára a tervezett zöld átálláshoz. Ezen a területen Berlin már Dániával és Kanadával is kötött megállapodásokat.

Zöld hidrogénről akkor beszélhetünk, ha a gázt megújuló energiaforrások felhasználásával állítják elő. Szaúd-Arábiában erre meglenne a lehetőség, ugyanis hatalmas méretű sivatagi területtel rendelkezik, ahol napelemparkok garmadáját lehetne felállítani a termeléshez. A szűk keresztmetszet a nagy távolság miatt az Európába történő szállítás lenne.

Felpörgetnék a német exportot

Scholz látogatása nem fogja megkerülni a két ország közötti gyengülő külkereskedelmi kapcsolatokat sem. A királyság messze a legnagyobb gazdaság a közel-keleti és észak-afrikai régióban, azonban 2021-ben csupán a 38. legnagyobb német exportpiacnak bizonyult.

A Szaúd-Arábiába irányuló német export 2015 és 2021 között mintegy felére zuhant vissza, évi 9,9 milliárd euróról 5,5 milliárd euróra csökkent, és előrejelzések szerint idén még alacsonyabb lesz ez a szám.

Bár a régióban továbbra is van igény a német ipari gépekre, Kína egyre erősebb szereplő ebben a versenyben is.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A német autógyártók próbálnának nagyobb szeletet hasítani a szaúdi autópiacból, azonban az a Toyota és a Hyundai uralják, a japán gyártó 30 százalékos, a dél-koreai cég pedig 20 százalékos piaci részesedéssel bír.

A német jármű- és alkatrész-értékesítés Szaúd-Arábiába 2015-ben 1,6 milliárd euróra rúgott, 2021-re azonban 0,9 milliárdra redukálódott.

Ezzel egyidejűleg a kínai versenytársak piaci részesedése megduplázódott.

A német multinacionális vállalatoknak leginkább ott teremhet babér, hogy segíthetik elérni Szaúd-Arábia saját ambiciózus célját, hogy diverzifikálják a gazdaságot, jelenleg ugyanis a fosszilis tüzelőanyagok kitermelése adja a bruttó hazai termék 42 százalékát. A szaúdi kormányzat hat évvel ezelőtt jelentette be Vision 2030 nevű grandiózus tervét, melynek keretében nyolc megaprojektet szeretnének megvalósítani.

Ezek közül az egyik legismertebb a Vörös-tenger partján a semmiből megépítendő, Neom nevű, nettó nulla károsanyag kibocsátású mega turisztikai és kereskedelmi övezet létrehozása.