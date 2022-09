A török államfő kétnapos szerbiai látogatásán egy szerb–török üzleti fórumot is tartottak: 110 vállalkozó és 89 török vállalat mutatkozott be. A Szerbiai Gazdasági Kamara adatai szerint a török vállalkozókkal való együttműködésre 230 szerbiai vállalat és 390 vállalkozó jelezte szándékát.

Fotó: Islam Yakut / AFP

Az első fél évben a két ország közötti kereskedelmi forgalom elérte az 1,2 milliárd eurós szintet, 35 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.

2021-ben az éves kereskedelmi forgalom 1,73 milliárdot tett ki, az idei évben a trendet előrevetítve elérheti a 2,5 milliárdos szintet. A tavalyi 1,73 milliárdból mintegy 300 millió a szerb kivitel, a fennmaradó mintegy 1,4 milliárdot pedig a törökök szerbiai exportja képezi. 2017-ben a két ország közötti kereskedelmi forgalom még nem érte el az egymilliárd eurót. A növekedés tempójából ítélve Vucic szerb elnök szerint már nem tűnik lehetetlennek a török elnök korábbi jóslata, amely szerint a két ország közötti kereskedelmi forgalom rövidesen elérheti az 5 milliárd eurós szintet. Erdogan rámutatott, hogy

a török vállalatok mintegy ötven projektet valósítottak meg Szerbiában 847 millió dollár értékben.

Szerbia elsősorban gumiabroncsokat, dohányipari termékeket, rezet, vízpumpákat szállít Törökországba, míg a törökök autóbuszokat, tévékészülékeket, konyhai gépeket, textilárut és vasércet exportálnak Szerbiába.

A török turisták az év eddigi szakaszában 80 millió eurót költöttek el Szerbiában, míg a szerb turisták a hivatalos adatok szerint 134 millió eurót hagytak Törökországban.

Azt már közösen konstatálták az elnökök, hogy a szerb–török kapcsolatok a Szerbia és Törökország közti együttműködés újabb kori történelmének legmagasabb szintjén vannak. Egy most aláírt megállapodás révén az egymás országaiból látogató turisták, üzletemberek érkezése is egyszerűbbé válik, hiszen

a jövőben a szerbiai állampolgárok személyi igazolvánnyal is utazhatnak Törökországba, és fordítva.

Szándéknyilatkozatot írtak alá az erdőtüzek oltásában való együttműködésről, és az elektronikus közigazgatás kapcsán is együttműködést kívánnak kialakítani, valamint a két ország közszolgálati médiaszolgáltatói is együttműködési megállapodást írtak alá.

Törökök építik Szerbiában a Novi Pazar–Tutin közötti utat, amely már szinte elkészült, valamint a közép-szerbiai, racai hidat. A híd hamarosan összeköthető lesz azzal a 19,1 kilométeres úttal, amely kapcsolatot teremt Bosznia-Hercegovinával.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A szerb elnök hangsúlyozta, hogy Törökország és a Török Áramlat nélkül most Szerbiának nem lenne földgáza, de Magyarországra is érkezik ebből az irányból földgáz. A két államfő a védelmi minisztériumaik szorosabb együttműködéséről is tárgyalt. Közös fegyvergyártási projektek vannak kirajzolódóban, de Szerbia igényt tart a török gyártmányú Bayraktar pilóta nélküli repülőgépekre is. Mivel hatalmas az érdeklődés iránta, a szerb elnök úgy fogalmazott, országa is „beállt a sorba”. Reményét fejezte ki, hogy jövőre már vásárolhatnak a drónokból.