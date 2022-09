Újabb LNG-exportterminál kezdheti meg működését Amerikában

Az amerikai LNG-export egyik óriása, a Chenerie és társa a beruházásban, a Bechtel csaknem kész van az évi 30 millió tonnás (közel 41 milliárd köbméter) kapacitású Sabine Pass LNG-terminál harmadik mólójával.

Fotó: The Washington Post / Getty Images

Az építkezés menetéről a szövetségi hatóságok részére benyújtott legfrissebb jelentés szerint

augusztusban a projekt már 99,1 százalékban elkészült, szemben a júliusi 96,4 százalékos készültséggel.

A mérnöki, beszerzési és alvállalkozói tevékenység teljesen elkészült, míg az építkezés készültsége 97,5 százalék, meghaladva a tervezett 97,2 százalékos szintet – olvasható a Chenerie dokumentumaiban.

A vállalat azt is közölte, hogy augusztusban megkezdte a rakodási szerződések megkötését, és az iratok szerint szeptember elejére el is készülnek. A jelek arra utalnak, hogy ez így is van, hiszen a hónap elején a létesítményt meglátogatta a 174 ezer tonnás Aristarchos nevű LNG-szállító, amely a VesselsValue adatai szerint már a franciaországi Elengy cég montoir-de-bretagne-i LNG-importtermináljánál tartózkodik – írja az LNGPrime.

A móló 125-180 ezer tonna kapacitású hajók fogadására lett kialakítva, és mintegy 180 darabbal növeli az éves kapacitást az ilyen méretű hajók fogadására. A vállalat korábban azt is elárulta, hogy célja:

cseppfolyosító kapacitását évi 90 millió tonnára (több mint 122 milliárd köbméter) növelni a Sabine Passban és Corpus Christie-ben található termináljain keresztül.

Ez a jelenlegi, évi 45 millió tonnás kapacitás duplája, ám az Európába irányuló orosz szállítások – melyek több mint 150 milliárd köbméterre rúgtak 2021-ben – kiváltására még mindig nem elegendő. Noha ennek egy része az orosz LNG-projekteknek köszönhetően eljuthat a világpiacra, és Európába is még mindig érkezik vezetéken keresztül az orosz energiahordozóból, a kontinensre érkező vezetékes szállítások oroszlánrésze egyszerűen eltűnik a globális kínálatból, ugyanis máshova nem lehet eljuttatni.

Az exportkapacitások elégtelen voltát jelzi az is, hogy a hírek ellenére a földgáz amerikai piacán a várható enyhe októberi időjárás játszotta a főszerepet, így a Henry Hub árai továbbra is körülbelül hétszer vagy nyolcszor alacsonyabbak az európaiaknál, és hatszor az ázsiaiaknál. Az utóbbi árak a japán és a koreai készletek elegendő volta miatt szintén estek pénteken.

Nem véletlen, hogy Németország és az Európai Unió többek között tárgyalásokat folytat Katarral, az Egyesült Arab Emírségekkel, Azerbajdzsánnal vagy épp Kanadával is.

A felsorolt lépések nagyban növelhetik az exportálható amerikai földgáz mennyiségét, amit az évi 15 millió tonnára képes Freeport terminál novemberben várható ismételt üzembe állása tovább erősíthet. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy pénteken

az európai gázárak ismét lefelé mozdultak, és a július vége óta nem látott, megawattóránkénti 180 eurós szint alá estek a holland TTF gáztőzsdén.

Ez az ár azonban még mindig sokszorosa a koronavírus-járványt megelőző időszakot jellemző értékeknek. A hírek ellenére a Chenerie részvényei több mint 5 százalékos eséssel kezdték a kereskedést pénteken, igaz, az év kezdete óta – messze túlteljesítve a piacokat – így is másfélszerésre nőtt a cég részvényeinek ára.