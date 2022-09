Meglátjuk, hogyan döntenek az olasz emberek. Ha az új kormánnyal közös munkánk negatív irányba indulna el, megvannak az eszközeink, ezt már Magyarország és Lengyelország esetében is bizonyítottuk – jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke az egyik New York-i egyetemen tartott előadást, majd a diákok is kérdezhették, egyikük pedig a hétvégi olaszországi választásokról érdeklődött.

Fotó: Frederick Florin / AFP

A politikus válaszában arról beszélt, hogy a jogállamiságot meg kell védeni az Európai Unióban, és

példaként azt állította, hogy Magyarországon és Lengyelországban is volt probléma az igazságszolgáltatás függetlenségével és a korrupcióval.

Megjegyezte, minden olyan demokratikus kormánnyal kész együttműködni, amely hajlandó megvédeni az európai értékeket. „Tudom, hogy néha lassúak vagyunk, és sokat beszélünk egy-egy témáról, de ez a demokrácia szépsége” – mutatott rá von der Leyen, aki megismételte, Ukrajna továbbra is számíthat az Európai Unió teljes körű támogatására.

A Radio Capitalnak nyilatkozva Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője „undorítónak” nevezte von der Leyen fenyegetését.

Mit jelent a negatív irány? Ha nem a baloldal nyer? Az Európai Bizottság elnökének minden európai polgárt képviselnie kellene, nem csak a vele egy oldalon állókat

– reagált az olasz politikus. Giorgia Meloni is – aki közvélemény-kutatások szerint a legnépszerűbb párt, az Olasz Testvériség elnökeként várhatóan miniszterelnök lesz – hangsúlyozta, a magyarok és a lengyelek véleménye szerint azért viselkednek bizonyos szituációkban másképp, mint a nyugati országok, mert a szovjet uralom idején magukra hagyták őket.