Felsrófolja az élelmiszerárakat az Ian hurrikán Milliókat evakuálnak Floridában, és még így is több mint 10 millió ember maradhat áram nélkül, ha lecsap az Ian hurrikán. A vihar várhatóan szerda délután vagy este éri el a partot, jelenleg 178–208 kilométer per óra közötti erősségű a szél ereje, ez 3-as viharkategóriának számít. A Mosaic Co. műtrágyagyártó cég közölte, hogy floridai székhelyén megakadhat a gyártás a hurrikán miatt. Ez az élelmiszerek további drágulását okozhatja az USA-ban.