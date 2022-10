A brit lakóingatlanok piacán a következő három évben 14 százalékos árcsökkenés következhet be, azaz semmissé válhat a lakások 2013 óta tartó teljes értéknövekedése – legalábbis ezt várja Simon French, a Panmure Gordon befektetési bank vezető közgazdásza.

Ha lehet, még borúsabban ítéli meg a helyzetet a Bloomberg Economics, amely jövőre, egyetlen év alatt mintegy 10 százalékos visszaeséssel számol.

Az elemzők úgy látják, a lakáspiac – és nemcsak az Egyesült Királyságban – hasonló kihívások elé néz, mint anno a 80-as évek végén, amikor máig emlékezetes módon csuklott össze a szektor.

Harminc évvel ezelőtt a londoni kormány ugyanis váratlanul bejelentette, hogy csökkenti az ingatlant vásárló párok adókedvezményét, ami első körben rövid időre a kereslet megugrását eredményezte,

majd jött a brutális visszaesés, amely után a piacnak majd kilenc évébe telt, mire visszatért a korábbi csúcsra.

Hasonló folyamat játszódott le a Bloomberg szerint az elmúlt években is. Amikor ugyanis a Covid miatt 2020-ban lezárták a brit gazdaságot, a kormány a vásárlásokra kivetett adó csökkentésével sietett az ingatlanpiac segítségére.

Az átmeneti intézkedés egyfajta mániát váltott ki a vásárlók körében, akik 31 ezer fonttal hajtották fel az átlagos ingatlanárakat, ami több mint kétszerese volt a maximálisan elérhető adómegtakarításnak.

Nem csupán az Egyesült Királyságban működnek azonban a 30 évvel ezelőtti visszaesés vészvillogói. Az akkor összeroppanó ingatlanpiacokon – köztük Ausztráliában, Kanadában és Svédországban is – mindenütt új rekordokat döntöttek az elmúlt években, kihasználva az olcsó hiteleket, miközben az ingatlanok ára az egekbe szökött.

Most viszont, amikor a központi bankok az infláció lehűtéséért kamatemelések sorozatával küzdenek, újra eljött az igazság pillanata.

A hitelkamatok gyors emelkedése véget vet a könnyű pénz korszakának, amely meghatározó volt a 2008-as globális pénzügyi válság óta eltelt években. Csökken a háztartások vagyona, és illúzióvá válhat a gazdasági növekedés is, számos országot már most is a recesszió veszélye fenyeget.

Vannak párhuzamok a mostani és a 30 évvel ezelőtti helyzet között

– mondta Manoj Pradhan, a Talking Heads Macroeconomics kutatócég alapítója, a Morgan Stanley korábbi közgazdásza is.

Sőt, a szárnyaló infláció azt jelenti, hogy

a dolgok lényegesen rosszabbak is lehetnek, mint akkor. Az eladósodottság eleve magas szintről kezdődő további gyors növekedése tudniillik még a 80-as évek végéhez mérten is nehezebb helyzetet teremthet. A kamatemelésekre való érzékenység például ma óriási

– tette hozzá.

A svájci UBS Bank legfrissebb ingatlanbuborék-indexe is kilenc olyan várost azonosít be világszerte, amelyek esetében bármikor kipukkanhat a lakáspiac, és meredek áresés következhet be.

A pénzintézet elemzőcsapata szerint mindenképpen buborékra utal egyebek között az, ha az ingatlanárak leválnak a helyben elérhető jövedelmekről és bérleti díjakról, vagy ha esetleg erős egyensúlyhiány alakul ki a reálgazdaságban, mint például a túlzott hitelezés, illetve építőipari aktivitás.

Az összes buborékba sorolt várost, illetve a többiek közül az európaiakat tüntettük fel.

Az index persze nem képes megjósolni, hogy mikor következik be korrekció, amit a makrogazdasági, a befektetői hangulatban bekövetkező változások vagy a kínálat jelentős megugrása válthat ki.