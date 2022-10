Rekordmagas bevételeket érhet el Ausztrália az idei fiskális évben a különböző nyersanyagok és energiahordozók kiviteléből, derül ki az ausztrál kormány előrejelzéséből. Ezen bevételek az ország ipari, tudományos és erőforrás minisztériumának negyedéves előrejelzése szerint mintegy 7 százalékkal, 450 milliárd ausztrál dollárra nőhetnek, főként a szén és a gáz árának emelkedése miatt.

Fotó: Getty Images

Az erőművekben használt szén és a cseppfolyósított földgáz (LNG) drágulása olyan mértékű, hogy képes ellensúlyozni az ország korábban legnagyobb exportbevételt hozó termékei, így a vasérc és a kohászati szén alacsony árát, amelyek az acélgyártás visszaesése miatt lettek olcsóbbak.

Az erőművi szén exportja 35 százalékos bevételnövekedéssel járhat, és 62 milliárd ausztrál dollárt tehet ki a 2023 júniusában véget érő költségvetési évben, megelőzve a kohászati szénből várható 58 milliárdos bevételt. A jelentés szerint tartós maradhat az is, hogy a fűtési szén drágább a kohászatinál, amire korábban nem volt példa, amennyiben az energiaválság és az alacsony acéligény fennmarad. A jelentés szerint az árak tovább is nőhetnek, ha az átlagosnál csapadékosabb lesz az ausztrál nyár, visszafogva ezzel a termelést.

Az ausztrál szén fő piaca egyre inkább Európa lett India helyett, miután az uniós szankciók az orosz szenet is érintették az év közepétől, és az árérzékeny indiai vásárlók az olcsóbb orosz és indonéz szállítókat választották – írja a Reuters.

Az LNG-export 90 milliárd ausztrál dollárra nőhet, ami 29 százalékos emelkedés, főként az Európába irányuló orosz szállítások leállása miatt. A jelentés arra is rámutat, hogy amennyiben Oroszország újraindítja a szállításokat, úgy ez a magas bevétel illékony lehet, igaz, amennyiben az orosz szállítások tovább csökkennek, ez a most jósoltnál is többet hozhat Ausztrália számára.

A jelentés kiemeli, hogy a lítiumexport bevételei közel a jelenlegi triplájára, 14 milliárd ausztrál dollárra nőhetnek, részben a termelés 16 százalékos bővülése, részben a magas kereslet miatt emelkedő árak hatására. Az ausztrál exportot erősíti az amerikai dollár ereje is, lévén a legtöbb export elszámolására abban a devizában kerül sor.