Teljes legalizációt vezetne be 2023-ban Csehország a marihuánával kapcsolatban, legalábbis ezt tervezi a prágai kormány – számolt be a hírről a német dw.com hírportál. A csehek a németekkel közösen legalizálhatják a kannabiszt, Berlin a múlt héten mutatta be az engedélyezéssel kapcsolatos terveit.

Fotó: Michal Cizek / AFP

Csehországban a kannabisz különböző termékeknél való használata évek óta megengedett, így például vannak ilyen tartalmú italok, ételek, krémek és egyéb kozmetikai termékek. Ezek kannabisztartalma viszont rendkívül minimális semmiképp sem haladhatja meg az egy százalékot.

A „hagyományos”, azaz marihuánás cigarettaként való alkalmazása pedig továbbra is tiltott volt.

Tíz grammnál több marihuána vagy hasis birtoklása után 500 euróra is büntethették az elkapott fogyasztókat. Jelentős mennyiségnél pedig öt év börtönt is kaphatnak. A DW szerint több százan ülnek jelenleg is fegyházban.

Ennek ellenére Csehországban rengetegen fogyasztanak marihuánát. A felmérések szerint a felnőtt lakosság 30 százaléka próbált már „füves” cigarettát, és

8-9 százalék rendszeresen fogyasztja, azaz a 11 milliós országban nagyjából 900 ezren élnek a kábítószerrel.

Emiatt, illetve a várható bevételek miatt döntött úgy a kormány, hogy enyhítésbe kezd. Becslések szerint, ha megszűnik a feketepiac, a marihuánából származó adóbevétel elérheti az évi 800 millió eurót. Hogy pontosan hogyan zajlik majd a legalizáció, azt egyelőre nem tudni, a drogbizottságnak márciusig van ideje leadnia a törvénytervezetet.