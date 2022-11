Nagy-Britannia a Munkáspárt kormányzása alatt sem lépne vissza az Európai Unióba – jelentette ki a legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője a BBC brit közszolgálati televízió skóciai adásának vasárnapi politikai magazinműsorában.

Fotó: Jessica Taylor / AFP

Sir Keir Starmer szerint a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson az ország meghozta a döntését, és Nagy-Britannia azóta ki is lépett az Európai Unióból.

A Munkáspárt vezetője szerint a feladat most az, hogy a konzervatív párti kormány által a brit kilépés (brexit) feltételrendszeréről kötött megállapodásnál jobbat kell elérni az EU-val, és működőképessé kell tenni a brexitet.

Létezik a jelenleginél jobb brexit is, de az EU-ba nem térünk vissza

– mondta Starmer. A Labour miniszterelnök-jelöltje a skót kormány által tervezett újabb skóciai függetlenségi népszavazásról kifejtette: nem hiszi, hogy a skót gazdaság növekedését elősegítené, ha határ emelkedne Skócia és Anglia közé.

A hat évvel ezelőtti referendumon a résztvevők 51,89 százaléka szavazott a távozásra, viszont a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt. Skóciában 2014-ben – a brit EU-népszavazás előtt két évvel – népszavazást tartottak a függetlenné válásról is, de akkor a résztvevők 55 százaléka még arra voksolt, hogy ne szakadjanak el az Egyesült Királyságtól.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök sokszor hangoztatott véleménye szerint a 2016-os EU-népszavazás eredménye miatt elengedhetetlenné vált az újabb skót függetlenségi referendum, mivel Skóciát az egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London kiszakította az Európai Unióból.

Sturgeon többször kifejtette azt a véleményét is, hogy Skócia független országként viszonylag gyorsan visszatérhetne az EU-ba. A függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezette skót kormány ezért keresetet nyújtott be a brit legfelsőbb bíróság elé, kérve annak megállapítását, hogy a skót parlament a brit kormány jóváhagyása nélkül is megalkothatja-e a függetlenségi referendumhoz szükséges törvényeket.

Nicola Sturgeon az SNP nemrég tartott éves kongresszusán bejelentette, hogy ha a legfelsőbb bíróság megállapítja az edinburghi parlament hatáskörét a szükséges jogszabályok megalkotására, az újabb függetlenségi népszavazást 2023. október 19-én megtartják.