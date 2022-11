Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadott új rendelet értelmében az európai vállalatoknak akkor kell értesíteniük az Európai Bizottságot a tervezett fúziókról és felvásárlásokról, ha az érintett felek bármelyike legalább 500 millió eurós forgalmat bonyolít le az unióban, és a külföldi pénzügyi hozzájárulás mértéke meghaladja az 50 millió eurót.

Az új szabályozás felhatalmazza az uniós bizottságot, hogy megvizsgálja az EU-n kívüli állami szervek által az unióban tevékenykedő vállalatoknak nyújtott támogatásokat.

Fotó: Alberto Rossetto / EyeEm

Ha úgy találja, hogy azok piactorzító hatásúak, akkor jogorvoslati intézkedéseket vezethet be, így megakadályozhatja, hogy a például kamatmentes hitellel, a költségeknél alacsonyabb áron nyújtott finanszírozással, kedvezményes adózással vagy közvetlen állami támogatással segített vállalatok uniós versenytársaiknál kedvezőbb ajánlatot nyújthassanak be uniós közbeszerzéseken vagy fúziók és felvásárlások esetén. Akkor is megvizsgálja a közbeszerzéseken indulókat, ha a közbeszerzés értéke legalább 250 millió euró.