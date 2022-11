Az új európai földgázvezetékek Magyarország ellátásbiztonságát is támogatni fogják

Az október elejére kereskedelmi üzembe helyezett görög–bolgár (IGB) és lengyel–szlovák összekötő földgázvezeték, valamint a norvég gázt Lengyelországba szállító Baltic Pipe lehetővé teszi, hogy Magyarország tovább tágítsa beszerzési lehetőségeit – jelentette ki Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese az MTI-nek kedden eljuttatott közlemény szerint.

Ságvári Pál kiemelte, hogy

az energiaválság, a magas gázárak és az orosz források elérhetőségének visszaszorulása miatt Európában újra virágkorukat élik azok az infrastruktúra-fejlesztések, amelyek alternatív forrásokat tesznek elérhetővé a régiónak.

Szerinte érzékelhetően megnőtt a már meglévő csővezetékek továbbfejlesztésére irányuló igény is, például a Transzadriai Vezeték (TAP) jelenleg évi 10 milliárd köbméteres kapacitásának tervezett megduplázása.

Másrészt ismét lendületet kapott az Eastmed csővezeték megépítése, amely arra lenne hivatott, hogy a Földközi-tenger keleti térségének mezőiről juttassa el a gázt Délkelet-Európába.

A közleményben felidézték, hogy az elmúlt időszakban megvalósult gázvezeték-fejlesztések közül az Interconnector Greece–Bulgaria (IGB) vezeték október 1-jén, az új gázév első napján kezdte meg kereskedelmi működését. Az IGB ötven évre kapott működési engedélyt Görögországban és 35 évre Bulgáriában; teljes kapacitása, amellyel működni kezdett, évi 3 milliárd köbméter.

Tájékoztattak arról, hogy a lengyel Gaz-System által épített Baltic Pipe gázvezetéket a gázév elején részleges kapacitással helyezték üzembe,

a vezeték maximális tervezett kapacitása évi 10 milliárd köbméter.

Célja, hogy kiterjessze Lengyelország és Dánia, valamint a balti-tengeri régió és Közép- és Kelet-Európa más országainak gázellátási forrásait. A projekt közvetlen hozzáférést biztosít Lengyelországnak a norvégiai gázforrásokhoz.

Augusztus végén befejeződött a Lengyelország–Szlovákia gázvezeték építése is, így a Balti-tengert az Adriával összekötő észak–déli gázfolyosó utolsó hiányzó eleme is a helyére került. A beruházással a horvátországi Krk szigeti LNG-terminál, valamint a lengyelországi és litvániai terminálok között a földgáz fizikailag szállíthatóvá vált, illetve a régió összes országának elérhetők immár a Dél-Európában, Észak-Afrikában és a Kaukázusban lévő, illetve a norvégiai gázforrások is. Az új összekötővel 4,7 milliárd köbméter földgáz szállítása válik lehetővé Szlovákia felé, míg 5,7 milliárd köbméter az ellenkező irányba. A fejlesztés Magyarország számára is lényeges, hiszen a vezeték üzembe helyezésével a kereskedők újabb alternatív földgázforrásokhoz férhetnek hozzá a meglévő HU–SK csővezetéken keresztül – olvasható a MEKH közleményében.