A német vásárlók meghúzzák a nadrágszíjat az idei ünnepi szezonban, emiatt a legnagyobb visszaesésre számít 2007 óta a HDE kiskereskedelmi szövetség. Csütörtökön nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint a kiskereskedelmi forgalom a kritikus november–decemberi időszakban árral kiigazítva 4 százalékkal, nominális értékben pedig 5,4 százalékkal csökken az előző évhez képest, mivel a két számjegyű infláció miatt a háztartásoknak meg kell küzdeniük a növekvő energia- és élelmiszerszámlákkal. Ez az egyik első prognózis, amelyet egy jelentős európai gazdaság adott az ünnepi időszakra vonatkozóan – emlékeztetett tudósításában a Reuters.

Csak minden ötödik német tervez 300 eurónál többet költeni ajándékra.

Fotó: Picture Alliance



A szövetség ötszáz vállalat körében végzett felmérést, s kiderült, hogy a karácsonyi értékesítési időszakban a megkérdezettek valamivel több, mint a fele a tavalyinál rosszabbra, 21 százalékuk pedig lényegesen rosszabbra számít. A németországi infláció októberben 10,4 százalékra kúszott fel, és a kiskereskedelmi eladások Stefan Genth, a HDE ügyvezető igazgatója szerint csak az infláció által vezérelt áremelkedés révén nőnek. „Ez továbbra is nehéz időszak a kiskereskedelmi vállalatok számára” – hangsúlyozta. Emlékeztetett arra is, hogy a helyzet most más, mint a koronavírus-járvány alatt volt. „Ez a bizonytalanság Európában, a háborúval, amely nagyon közel van hozzánk, okozza, hogy a fogyasztói hangulat nem jó” – mondta.

A HDE az idei karácsonyi időszakra vonatkozóan csak a viszonylag stabil munkaerőpiacban és abban látja a pozitívumot, hogy egy kétezer fő megkérdezésével készült felmérés eredménye szerint a fogyasztók 19 százaléka 300 eurónál többet tervez ajándékokra költeni. Ez az arány azonban így is visszaesés az előző két évben mért 23 százalékhoz képest.

A Black Friday alkalmából sem várhatók nagyobb árengedmények.

Fotó: Adam Berry / Getty Images



A Reuters emlékeztetett, hogy számos európai kiskereskedelmi cég próbálja alacsonyan tartani az árakat, és ezzel csábítani a pénzszűkében lévő vásárlókat, akik várhatóan kihasználják majd a Black Friday nyújtotta kedvezményeket is. Németországban azonban Genth szerint a gazdasági nehézségek miatt a kiskereskedők nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy árengedményeket kínáljanak. „A kiskereskedelemben mostanában egyáltalán nincs mit adnunk, mert a költségek számunkra ugyanúgy emelkednek, mint a fogyasztók számára” – figyelmeztetett.