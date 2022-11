Véget ért a kriptoforradalom Afganisztánban Az afgán hatóságok betiltották a kriptovalutákat, és több, az országban tevékenykedő kereskedőt le is tartóztattak. A tálibok kezdetben megtűrték a digitális pénzeket, így Afganisztánban valóságos kriptoforradalom bontakozott ki. A globális bankrendszertől elzárt országban a kriptók segítségével lehetett a a legkönnyebben pénzt be- és kijuttatni, ám ennek most vége van.