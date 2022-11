Szakértők szerint nem sokat érnek a koronavírus ellen az emlékeztető vakcinák

Az új omikron-Covid-boosterek valószínűleg nem túl hatékonyak a Covid-fertőzések és az enyhe megbetegedések megelőzésében, de feltétlenül segítenek abban, hogy az időseket és más veszélyeztetett csoportokat távol tartsák a kórháztól ezen a télen – mondják a szakértők.

Fotó: Unger Tamás

A Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) a héten közzétett tanulmányban azt írta, hogy az emlékeztető szerek 50 százaléknál kisebb hatékonyságúak az enyhe betegségekkel szemben szinte minden felnőtt korcsoportban, összehasonlítva a nem oltottakkal – számol be a tanulmányról a CNBC.

Az idősek esetében az emlékeztető oltás 19 százalékban volt hatékony az enyhe betegségek megelőzésében, amikor negyedik adagként adták be, összehasonlítva a nem oltottakkal, és 23 százalékban volt hatásos enyhe betegséggel szemben, amikor ötödik adagként adták be.

Noha a vakcina enyhe betegséggel szembeni hatékonysága alacsony volt, azok, akik megkapták az emlékeztető oltást, jobban jártak, mint azok, akik nem. Az emlékeztető 28 százalékkal 56 százalékra növelte az emberek védelmét az enyhe betegségekkel szemben azokhoz képest, akik csak a régi oltást kapták, életkoruktól és az utolsó adag beadásának időpontjától függően.

Az Amerikai Egyesült Államokban az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság augusztus végén engedélyezte az emlékeztető oltásokat azzal a céllal, hogy helyreállítsák a vakcinák által 2020 végén és 2021 elején bemutatott magas szintű védelmet. Akkoriban az oltások több mint 90 százalékban hatékonyak voltak a fertőzésekkel szemben. A CDCP első valós adatai azonban azt jelzik, hogy a boosterek nem felelnek meg a magas elvárásoknak.