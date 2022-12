Új támogatásról biztosította Franciaország kormánya azokat a kiskeresetűeket, akiknek a munkába járáshoz elengedhetetlen az autó és nehézséget jelent számukra az üzemanyag megvásárlása. Az egyszeri 100 eurós támogatás a kincstár honlapján igényelhető.

A francia kormány ezentúl célzottan ad támogatást. Most a kiskeresetű autósoknak.

Fotó: David Crespo / Getty Images

A francia kormány számításai szerint ez literenként átlagosan 10 eurócent segítséget jelent, az államnak pedig milliárdos kiadást.

Elisabeth Borne miniszterelnök szerda reggel hozzátette, hogy körülbelül a háztartások fele számíthat kormányzati hozzájárulásra benzin és dízel vásárlásához 2023-ban.

A francia kormányzat tavasztól is biztosított üzemanyag-támogatást a lakosságnak, valamint ott is bevezettek energiaár-sapkákat. Azonban a kormány most változtat eddigi politikáján, a továbbiakban célzottan fog segíteni, így az üzemanyagra adott általános dotációt az év végén kivezeti – emlékeztetett a Reuters.