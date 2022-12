Nemcsak idehaza a halászléért, hanem a britek tradicionális reggeliéjéért és a spanyol nemzeti fogásáért, a paelláért is mélyebben a pénztárcába kell nyúlniuk kedvelőiknek.

Egy tipikus brit reggeli.

Fotó: Natalia Lisovskaya

Hagyományos brit reggeli

A Bloomberg a brit központi statisztikai hivatal adatai alapján minden hónapban megvizsgálja az élelmiszerárakat. A legfrissebb statisztika szerint az élelmiszerekért és az alkoholmentes italokért átlagosan 16,4, a tipikus brit reggeli hozzávalóiért pedig 21 százaléknál is többet kellett fizetni az egy évvel korábbihoz képest. Az élelmiszerárak közül a brit reggeli hozzávalóinak ára kimagaslóan emelkedett novemberben.

A hírügynökség tipikus brit reggelinek a következőket vette: kolbász, szalonna, tojás, kenyér, vaj, paradicsom, gomba, tej, tea és kávé.

Az alapvető élelmiszerek közül a legjobban a tejtermékek és a tojás drágultak egy év alatt. Utóbbi árába közrejátszik a nemrég kialakult hiány, mint ahogy a szárnyasok árának növekedésének motorja is a madárinfluenza miatti állományritkítás volt. Októberről novemberre 7,5 százalékkal a kenyér ára emelkedett a legjobban.

Az oldal számítása szerint az átlagos brit reggeli 33,43 fontba, átszámítva 15 825 forintba került. Ez 5 fonttal több mint egy éve.

A britek bevásárlásaiknál a nagy márkákkal szemben előnyben részesítik szupermarketek saját márkás termékeit. Ha az Aldiban vagy a Lidlben vásárolnak, akkor kevesebből kihozhatják a napi betevőt. Valószínűsíthető, hogy a britek a karácsonyi menüre is kevesebbet költenek. Az olcsóbb termékek kereslete Magyarországon is megnövekedett.

A spanyolok paellája

Spanyolországban is meredeken emelkedtek az élelmiszerárak. Nem csak egy brit reggelit, de egy spanyol nemzeti fogást is sokkal drágább elkészíteni. A paella most 15,2 százalékkal került többe az egy évvel korábbihoz képest - számolta ki a Bloomberg.

A spanyol infláció ugyan negyedik hónapja csökken, legutóbb novemberben 6,7 százalékra,

azonban ezen belül az élelmiszerek ára továbbra is lendületesen emelkedik. A novemberi 15,3 százalékos növekedés az elmúlt negyven év leggyorsabb üteme.

Az olívaolaj, a zöldségek, a rizs és a tengeri hozzávalók ára is kilőtt. A rizsért 15,3 százalékkal, a zöldségekért 14,5 százalékkal, az olívaolajért 25 százalékkal, míg a halakért és a tenger gyümölcseiért 10 százalékkal kellett többet fizetni az egy évvel korábbihoz képest a spanyol statisztikai hivatal adatai szerint.

A paella spanyol nemzeti fogásnak számít.

Fotó: Dave G. Kelly

A paellákat alacsony falú serpenyőben, ideális esetben narancsfával táplált nyílt tűzön készítik. Az étel hagyományos változatában nyulat és csirkét használnak a tenger gyümölcsei helyett, de természetesen az "igazi" paelláról a spanyokok is képesek legalább olyan hevesen vitatkozni, mint mi a lecsón.