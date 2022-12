Fennakadások várhatók a következő hetekben Nagy-Britanniában, ugyanis a szakszervezetek széles körű munkabeszüntetéseket terveznek. Sztrájkolni fognak az ápolónők, a mentők, a vasúti dolgozók, a postai alkalmazottak is. A munkabeszüntetések fő oka, hogy az érdekképviseletek szerint a rekordon lévő, 11 százalékos infláció miatt a legtöbb ágazatban reálbércsökkenést szenvednek el a munkavállalók – írja a Bloomberg.

A sztrájkhullám mellett még az időjárás is szokatlanul hidegre fordult Nagy-Britanniában

A korábbi megállapodások 5 százalékos béremelésekről szólnak, és

a kormány képviselői makacsul tartják álláspontjukat, hogy a mostani gazdasági helyzetben ennél nagyobb emelést gyakorlatilag képtelenség kigazdálkodni. Hangsúlyozzák, hogy az ennél nagyobb bérfejlesztés alááshatja az infláció elleni küzdelmet is. A kormány szerint minden állami alkalmazott 11 százalékos béremelése körülbelül 28 milliárd fontba kerülne az adófizetőknek.

Az évben folyamatosan gyorsult az árindex

Ugyanakkor Rishi Sunak kabinetje nincs könnyű helyzetben. Igencsak rosszul jönne a politikának, ha esetleg nem érkeznének meg a karácsonyi ajándékok a postások munkabeszüntetése miatt, vagy éppen tömegek nem tudnák együtt tölteni a karácsonyt szeretteikkel, a vasutassztrájk következtében. Ez a kedvezőtlen forgatókönyv is realizálódhat, ugyanis több mint 40 ezer vasúti dolgozó tart két 48 órás sztrájkot keddtől. A folytatást december 24-től és az újévtől tervezik.

Zátonyra futott az egyeztetés az ápolókat tömörítő szervezetekkel,

ugyanis a miniszterek elutasították a követelésüket. A Royal College of Nursing inflációs feletti, összesen 14,2 százalékos fizetésemelést követel, hogy pótolja az évekig tartó bérmegszorításokat. Az ápolók december 1-jére és 20-ra hirdettek munkabeszüntetést.

Mozgalmasan telik majd a karácsony előtti utolsó nap is, december 23-án ugyanis ezer határellenőrzési tiszt függeszti fel a munkavégzést egészen az év végéig, ami nagy káoszt okozhat a repülőtereken is, ugyanis a bevándorlók ellenőrzése mellett a vámellenőrzések ideje is megnyúlhat.

A kormány a köztisztviselők továbbképzésével és a katonai személyzet „gyorstalpalókra” küldésével tervezi ellensúlyozni a sztrájk miatt kieső szakembereket.

Egyelőre nem kell borítékolni a problémákat, ugyanis szerdán is tárgyalóasztalhoz ülnek a kormány és a szakszervezetek képviselői. A kormányoldal képviselője, a Lancaster hercegség kancellárja, Oliver Dowden azonban előrebocsátotta: a kormány mindent megtesz, hogy ellensúlyozza ezeknek a munkabeszüntetéseknek a hatását, de

zavartalan helyzetre csak akkor számíthat a lakosság, ha a szakszervezeti vezetők lemondják a sztrájkfelhívásokat.

Fotó: Leon Neal / Getty Images



Brutális az energiaigény

Csúcsközelbe ugrott közben a szigetország energiaigénye, a szokatlanul kemény téli időjárás miatt.

Gyakorlatilag megbénult az ország a havazástól, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki az ország egész területére, hárommillió háztartásban nem tudnak megfelelően védekezni a hideg ellen. A National Grid, az állami energiaszolgáltató szerint az áramfogyasztás hétfőn délután 17 órakor tetőzhet 46695 megawatton, szemben a vasárnapi 42 930 megawattos fogyasztással.

Rekordszintre drágultak az áramárak is részben a kiugró fogyasztás, részben a szélerőművek termelésének visszaesése miatt. A másnapi ár 674,78 fontot ért el megawattóránként az Epex Spot tőzsdén, míg az azonnali ár 2585,80 fonton tetőzött. Készenlétbe helyeztek két szénerőművet is arra az esetre, ha az ellátásban zavarok lépnének fel.

Szabadesésben van az ingatlanszektor

Tovább csökkentek az ingatlanárak, a vevők kivárhatnak

Az ingatlanárak az elmúlt négy év legnagyobb ütemében csökkennek, ugyanis a sorozatos jegybanki kamatemelések még bizonytalanabbá teszik a vásárlókat. A Rightmove Plc. Ingatlankereső weboldal szerint az átlagos kínálati ár decemberben 2,1 százalékkal 359 137 fontra esett, ami jóval nagyobb mértékű csökkenés, mint az 1,1 százalékos októberi adat. A cég megjegyzi, hogy a csökkenés felülmúlja a megszokott decemberi akciózási hullámot is.

Egyes vásárlók nemcsak az ünnepi szezon miatt nem sietnek a szerződés aláírásával, hanem abban bíznak, hogy az új évben kedvezőbb fix kamatozású hiteleket kaphatnak

– mondta Tim Bannister, a Rightmove ingatlanokért felelős igazgatója. Bizonyosan jelen vannak a potenciális vásárlók, ugyanis a webhelyük látogatottsága 11 százalékot nőtt.

A lakásárak Délnyugat-Angliában estek a legnagyobb mértékben, 3,4 százalékkal decemberben. Londonban nem mértek erőteljes csökkenést. A Bank of England idén nyolcszor emelt kamatot, a ráta elérte a 3 százalékot, szemben a tavalyi, nullaközeli értékkel. Enne, és az előző kormány katasztrofális politikájának nyomán

6 százalék köré drágultak a jelzáloghitel-kamatok.

Ezt tetézi a megélhetési költségek emelkedése, a faktorok összességében már eltántorítják a vásárlókat az ingatlanszektortól.