Enged a nyomásnak Peking, enyhülhet a drákói szigor

A kínai egészségügyi hatóságok szerdán közölték, hogy a tünetmentes, illetve enyhe tünetekkel rendelkező koronavírus-fertőzöttek otthonukban is tölthetik a karantént, ami az eddigi legerősebb jele annak, hogy az ország irányt vált a betegség kordában tartására hivatott intézkedéseiben.

Fotó: AFP

A hatóságok szerint a fertőzés a legtöbb esetben tünetmentes vagy enyhe tünetekkel jár, amelyek nem igényelnek különleges kezelést. Amennyiben állapotuk rosszabbra fordulna, természetesen továbbra is van lehetőség arra, hogy a kijelölt kórházakba kerüljenek.

Közel három éven át Kína a bubópestissel vagy a kolerával összevethető veszélyességűként kezelte a koronavírust, ám a múlt héten változott a kommunikáció, miután több vezető is elismerte, hogy a vírus kevésbé képes betegséget kiváltani, míg más kínai szakértők arról beszéltek, hogy a fertőzés nem halálosabb a szezonális influenzánál.

Az egészségügyi hatóság közleménye szerint a karanténnal kapcsolatos változásokat a vírus mutációival összhangban hozták meg.

Az év korábbi részében országszerte teljes közösségeket zártak le hetekig, sokszor csupán egyetlen fertőzést követően, ám a múlt hónapban új, kevésbé szigorú szabályok születtek, amelyek csupán az érintett épületek lezárását jelentették teljes városok vagy negyedek lezárása helyett – írja a Reuters.

Az enyhítések azután történtek, hogy november végén megszaporodtak a drákói járványellenes intézkedések elleni tiltakozások és tüntetések, noha nyilvános tiltakozások ritkán fordulnak elő az országban.

A drákói lezárások a kínai gazdaságot is érzékenyen érintették, amit a szerdán nyilvánosságra hozott külkereskedelmi adatok is alátámasztanak. Ez alapján novemberben mind az export, mind az import két és fél éve nem látott mértékben esett vissza novemberben.

A kivitel 8,7 százalékkal maradt el a múlt hónapban az egy évvel korábbitól, szemben az októberi 0,3 százalékos csökkenéssel és az elemzők által várt 3,5 százalékos visszaeséssel.

Noha ennek részben a nemzetközi gazdaság lassulása is lehet az oka, az import novemberi, éves szinten 10,6 százalékos zuhanása már a belső problémákról is árulkodhat. Októberben a behozatal még csak 0,7 százalékkal csökkent és az előrejelzések is csak 6 százalékos visszaesést vártak.