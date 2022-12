Először csökkent október eleje óta a Covid-korlátozások hatása a világ második legnagyobb gazdaságára, miiután a helyi kormányzatok fokozatos enyhítéseket jelentenek be. A japán Nomura modellje szerint a vesztegzár alatt álló területek a teljes kínai GDP 19,3 százalékát teszik ki, szemben a múlt hétfői 25,1 százalékkal.

A repülőtérre már be lehet lépni friss teszt nélkül.

Fotó: AFP

Az utóbbi arány a legnagyobb volt tavasz óta, amikor két hónapos zárlatot rendeltek el Sanghajban, míg október elején mindössze a gazdaság 4 százalékát érintették korlátozások. Ting Li, a japán bank Kínával foglalkozó vezető közgazdásza és csapata azonban figyelmeztetett, hogy a teljes nyitáshoz vezető út még hosszú lesz, mert nem úgy tűnik, hogy Peking felkészült volna a fertőzések számának esetleges gyors emelkedésére.

Legújabb intézkedésként keddtől nem kötelező Pekingben bemutatni két-három napon belül készített negatív tesztet ahhoz, hogy valaki bemehessen a parkokba, a szupermarketekbe, az irodákba, a metróba és a repülőterekre. Az egyelőre nem világos, hogy kell-e negatív teszt, mielőtt felengednek valakit a repülőre is.

„Peking újra kész az életre” – írta címlapján az angol nyelvű, állami tulajdonban lévő China Daily, hozzátéve, hogy

az emberek fokozatosan elfogadják a lassú visszatérést a normalitáshoz.

Pekingben azonban még nem lehet az éttermekben étkezni, és az iskolákban is nagyrészt online oktatást tartanak, ahogyan Kantonban is. Az ország lakosságának harmada, 452,5 millió ember még mindig zárlat alatt él.

A Reuters értesülése szerint azonban már szerdán újabb tíz, országos szintű enyhítést is bejelenthetnek a korlátozások elleni tiltakozási hullám nyomán. A további lazítás esélye optimizmust keltett a befektetők között, akik abban bíznak, hogy Kína ismét megerősödik, és ezzel segít a recesszióba tartó világgazdaság felpörgetésében.

Elemzők is arra számítanak, hogy Kína jövőre a vártnál hamarabb nyithatja meg újra a gazdaságot, és szüntetheti meg a határellenőrzést. A jüan a nyitás reményében november elejéhez képest 5 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az Apple-beszállító Foxconn gyárában heteken belül helyreállhat a termelés.

A tömegközlekedési eszközökön kevesebben utaznak a szokásosnál, mert – főleg az idősek – félnek a fertőzéstől.

Fotó: AFP

Az emberek egy része azonban nehezen fogadja el az újabb változást, hiszen három év alatt hozzászoktak a szigorú korlátozásokhoz. A Reuters helyszíni beszámolója szerint a tömegközlekedésben a forgalom messze elmarad a megszokottól olyan nagyvárosokban, mint Peking vagy Csungking. Különösen az idősek félnek attól, hogy elkapják a vírust, és azért is aggódnak, hogy a lazítás súlyos terhet róhat az egyébként is gyenge közegészségügyi rendszerre.

Kínában hétfőig hivatalosan 5235 halálos esetet jelentettek a járvánnyal összefüggésben, de egyes szakértők szerint a halálozások száma meghaladhatja az egymilliót, ha túl gyorsan oldják fel az összes korlátozást.

Illetékesek azonban egyre jelentéktelenebbnek festik le a vírus jelentette veszélyeket, és ezzel Kína közelebb került ahhoz, amit más országok már több mint egy éve hangoztatnak, amióta feloldották a korlátozásokat, és úgy döntöttek, hogy együtt élnek a vírussal. Tong Zsao-hui, a pekingi Légúti Betegségek Intézetének igazgatója például a hét elején kijelentette, hogy a vírus legújabb omikron-változata kevesebb súlyos megbetegedést okozott, mint a 2009-es influenzajárvány.

A brit hírügynökség értesülése szerint a járványkezelést már januárban visszaminősíthetik a kevésbé szigorú B kategóriába a jelenlegi legmagasabb szintű A-ról. Nyugati vakcinát azonban változatlanul nem hajlandók beszerezni.