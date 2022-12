A kínai hatóságon megtették az első lépéseket a szigorú járványkorlátozások feloldása irányába, és a Reuters értesülései szerint hamarosan további enyhítések is várhatóak, bár ezeket hivatalosan nem az egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséggel magyarázzák. Pekingben már engedélyezik, hogy a pozitív tesztet produkálók otthon vonuljanak karanténba, és ezt várhatóan napokon belül kiterjesztik az ország más területeire is, és azokra is, akik közeli kontaktusba kerültek fertőzöttel. Emellett kevesebb lesz a tömeges tesztelés.

Hamarosan kevesebb lesz a tömeges tesztelés.

Fotó: Jade Gao / AFP



Enyhítettek Kantonban is, ahol sorra nyitnak az éttermek és szórakozóhelyek, legalább hét kerületben feloldották az ideiglenes zárlatot. Enyhítettek a korlátozásokon Csungkingban és Csengcsouban is, ahol az Apple beszállító Foxconn üzeme található. Az ottani zavarok miatt a tervezetthez képest hatmillióval kevesebb iPhone Pro készülhet az idén.

A további változásokat a hivatalos propaganda készíti elő, érzékelhetően megváltozott a központi kormány hangneme. A CNBC és a Reuters ezzel kapcsolatban az eddigi szigorú politika egyik legelkötelezettebb hívét, Szun Csun-lan miniszterelnök-helyettest hozta fel példaként. Az állami sajtó beszámolója szerint Szun kijelentette: az ország újfajta járványhelyzettel szembesül, mivel az omikron variáns gyengül, miközben felgyorsítják az oltási kampányt, és egyre több tapasztalatot gyűjtenek a fertőzés terjedésének megelőzésében és járványellenőrzésben. Szun sürgette a tesztelés, a kezelés és a karanténpolitika további „optimalizálását” is.

A gyengülő patogenitás említése éles ellentétben áll a hatóságok korábbi, a vírus halálos voltáról szóló üzeneteivel.

Az állami propaganda készíti elő a politikai fordulatot.

Fotó: Stringer



„Úgy véljük, hogy Szun beszéde és a járványkorlátozások legújabb enyhítései erős jelzések arra, hogy a zéró tolerancia politikája a következő néhány hónapban véget ér. Ez a két esemény valószínűleg arra utal, hogy eljött a zéró tolerancia végének kezdete” – írta jegyzetében Ting Lu, a Nomura vezető kínai közgazdásza és csapata. Erre azonban csak márciusban számítanak, mivel az esetszámok várhatóan továbbra is emelkedni fognak, és meg kell győzni elsősorban a kevésbé fejlett régiókban élőket, akik eddig folyamatosan azt hallották a hatóságoktól, hogy az omikron még mindig nagyon halálos.

A járványhelyzet egyébként egyelőre nem is javul, szerdán ismét csúcsot döntött az újonnan megerősített esetek száma, amely meghaladta a 41 ezret. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán figyelmeztetett, hogy újabb járványgócok kialakulása rövid távon ronthatja a kínai gazdasági tevékenységet, a járványpolitika biztonságos újrakalibrálása azonban lehetővé teheti a növekedés fellendülését 2023-ban. Már az eddigi enyhítések is hozzájárultak egyébként ahhoz, hogy emelkedjen az olaj világpiaci ára. Csütörtök reggel a Brent 0,5 százalékkal, hordónként 87,41 dollárra, az amerikai WTI 0,7 százalékkal, 81,1 dollárra drágult. A hírre jó hangulatban kezdték a decembert a kínai tőzsdék is, a CSI300 1,1 százalékkal, kéthavi csúcsra ugrott csütörtökön. A Shanghai Composite 0,5 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 0,7 százalékkal erősödött.