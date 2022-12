Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin pénteken videókonferencián egyeztet egymással a Kína és Oroszország partnerségéről – jelentette be a Kreml sajtóosztálya pénteken.

Videókonferencián egyeztet az együttműködésről Putyin és Hszi.

Fotó: Getty Images

Az elemzők árgus szemekkel figyelik a két nagyhatalom vezetőjének párbeszédét egy olyan helyzetben, amikor az orosz elnök számára a több mint tíz hónapja tartó orosz–ukrán háború, a kínai elnöknek pedig az országát sújtó, ismét berobbanó koronavírus-járvány okoz hatalmas kihívást – adta hírül a CNN.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról számolt be az újságíróknak, hogy a két vezető főként az országaik közötti kétoldalú kapcsolatokról fog tárgyalni, de

természetesen véleményt cserélnek majd regionális kérdésekről és stratégiai partnerségükről is.

Moszkva és Peking az elmúlt években folyamatosan közeledett egymáshoz, Hszi és Putyin hetekkel azelőtt, hogy Oroszország február 24-én támadást indított Ukrajna ellen, kijelentette, hogy a két ország határok nélküli partnerséget alakított ki.

Az invázió kezdete óta Kína nem volt hajlandó elítélni az agressziót, ehelyett többször is a NATO-t és az Egyesült Államokat hibáztatta a konfliktusért. A világ legnépesebb országa nemcsak hogy nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, de továbbra is Moszkva egyik legfontosabb támogatója maradt, miközben Putyin egyre jobban elszigetelődik a nemzetközi politikában.

Az elmúlt tíz hónapban azonban változott a helyzet.

Kína alig várja, hogy a háború véget érjen

– nyilatkozta Jun Szun, a washingtoni székhelyű Stimson Center Kína-programjának igazgatója.

A szakértő úgy véli, hogy Hszi megpróbálja majd Putyinnak hangsúlyozni a béke fontosságát. Mivel Moszkva egyre türelmetlenebb a meggyőző előrelépés hiánya miatt a harctéren, Kína szemében megérett az idő a béketárgyalásra.