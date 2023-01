Lezárult egy korszak a Netflixnél, rászállnak a jelszóval trükközőkre A Netflix a hirdetéses csomagok sikeres bevezetéséről és előfizetői táborának vártnál is jóval nagyobb bővüléséről számolt be, miközben a cég a streamszolgáltatását illegálisan használókat is válaszút elé állítja: vagy fizetnek, vagy nézhetik a hangyafocit a képernyőn. A Netflix tavaly novemberben tizenkét országban bevezetett egy olcsóbb, reklámokkal támogatott előfizetési lehetőséget.