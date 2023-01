Úgy tűnik, egyelőre nem jött be Vlagyimir Putyin orosz elnök mesterterve, nevezetesen az, hogy beveti az „energiabombát”, azaz a gázcsapok elzárásával „megfagyasztja” Európát. Ez pedig nagy csalódás lehet számára, amit az is bizonyít, hogy

hónapokkal ezelőtt a Gazprom egy mesébe illő rövidfilmet is leforgatott a gázpropaganda erősítésére, és az öreg kontinens megfélemlítésére.

Hangzatosan a kisfilmnek a Winter will be big – szabad fordításban „a tél keménynek ígérkezik” címet adták. A mostani állapot és a néhány napos előrejelzések alapján azonban ki lehet jelenteni:

az orosz gázóriásnál tévedtek.

A tél eddig eltelt időszaka sokkal inkább a melegrekordokról szólt Európában, mint a sarkvidéki hidegről és havazásról. Ugyan a tél még bekeményíthet, március végéig még jókora fordulatokat hozhat az időjárás, ami azonnal megjelenik a gázfogyasztásban. Az optimista hangulat annak is köszönhető, hogy a gáztárolókból az eddigi enyhe időjárásnak köszönhetően a megszokottnál jóval kevesebb nyersanyag fogyott.

Ma tehát az látszik, hogy – mint a történelem során oly sokszor – az Oroszországgal vívott háborút ismét az időjárás döntötte el – a puska viszont most kivételesen fordítva, az orosz fél ellen sült el.

Túl a csúcson

„Elhárult az európai összeomlás veszélye” – jelentette ki Berlinben Robert Habeck német gazdasági miniszter. A helyzet több tényező szerencsés, egymást erősítő hatásának köszönhető. Az enyhe időjárás mellett az európai kormányok beszálltak az LNG-ért (cseppfolyósított földgáz) folyó versenybe, és kényszerből túllicitálták a szegényebb ázsiai vevőket a szállítmányokért folyó harcban. Kína – az egyik relatíve tőkeerős LNG-rekord-felvásárló – a Covid miatti zárlatok okán nem igazán tette oda magát a nyersanyagért való versengésben.

A sálak helyett a napszemüvegek után nyúlnak idén az európaiak

A kedvezőbb helyzet miatt a holland gáztőzsdén jegyzett irányadó benchmark ára is meredek csökkenésnek indult, mára nagyjából nyári csúcsának ötödére esett. Azt sem szabad emellett elfelejteni, hogy az európai háztartások is spórolni kezdtek, a német iparban újraindították a szénerőműveket, és az októberi meleg időjárás miatt gyakorlatilag egy hónappal eltolódott a fűtési szezon kezdete Európa-szerte.

Kőkemény számla

A sok tényező mellett az a nagyjából ezermilliárd euró is segíthette az öreg kontinens gazdaságait, amelyet a kormányok eddig elköltöttek energiaár-támogatásra és a cégek dotálására, valamint az orosz gázfüggés csökkentésére

– írja a Bloomberg.

A németországi tárolók 91 százalékos mostani telítettsége, szemben az egy évvel korábbi 54 százalékkal, megalapozhatja a német hálózatszabályozó hatóság vezetőjének szavait. Klaus Müller ugyanis azt mondta:

Olyan optimisták vagyunk, amit ősszel el sem tudtunk képzelni! Minél több gáz marad ugyanis a tárolókban, annál egyszerűbb és olcsóbb lesz feltölteni őket majd ősszel!

Fotó: Josep Lago / AFP

Kedvezőbb forgatókönyvek

Szerencsés, hogy azok a jóslatok sem igazolódtak eddig be, amelyek fogyasztásnövekedést valószínűsítettek az gáz árának csökkenése esetén.

A Morgan Stanley friss becslésében 2023-ra az ötéves átlagtól 16 százalékkal elmaradó gázfogyasztást valószínűsít.

Az S&P Global továbbmegy: elemzésük szerint a megugró szél- és napenergia-termelés következtében Európa tíz legnagyobb energiapiacán 39 százalékkal csökkenhet a gázalapú áramtermelés.

A Morgan Stanley arra emlékeztet, hogy az LNG-szállítások decemberben rekordszintre ugrottak, így

már túl sok cseppfolyós földgáz érkezik a kontinensre

– és a trend valószínűleg tartós lehet. A bankház a Wood Mackenzie tanácsadó céggel közösen publikált helyzetértékelésében az írja, hogy tavasszal a tavalyi duplája, 50 százalék körül lehet a tárolók töltöttségi szintje. Ez pedig azért is kedvező, mert a kisebb betárolandó mennyiség nem teremt akkora keresletet a gázpiacon, így tehát gátat szab az energiahordozó áremelkedésének is. Árcsökkentő tényező lehet a nem orosz forrásokból folyamatosan érkező nyersanyag is.

Rizikó, hogy a szokásos 400 milliárd köbméternyi európai összfogyasztáshoz képest az eddig meghatározó orosz import idén mindössze 27 milliárd köbmétert tesz ki, aminek a sorsa szintén bizonytalan – foglalja össze Anne-Sophie Corbeau, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának kutatója. Bizonyos, hogy az LNG-import kritikus fontosságú lesz a jövő télre elegendő tartalék, a gáztárolók feltöltése szempontjából.

Európának ébernek kell majd maradnia, mert ugyan a nagyfelvásárló Kína az olcsó szén és hazai termelésű gáz felé fordul, de még így is könnyen hiány alakulhat ki cseppfolyósított földgázból, ugyanis új kapacitásokra csak 2025-ben van esély.

A lakosság is visszafogta áramfogyasztását

Corbeau szerint a nyári felhalmozás csak akkor lehet sikeres, ha az LNG-szállítmányok mellett a szél-, az atom- és a vízerőművek is stabilan termelnek, illetve a lakosság továbbra is igyekszik spórolni az energiával.