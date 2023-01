Az Egyesült Államok egyik legdrágább területére is begyűrűzött az ingatlanáresés. A New York közepén található Manhattanben az ingatlanárak csökkenése a többi mellett még egy mutató lehet arra, hogy az infláció már a leggazdagabbak fogyasztását is befolyásolja.

Csökkentek a manhattani lakásárak 2022 végén.

Fotó: Getty Images

2022 negyedik negyedévében a szövetkezeti és a társasházi lakások átlagosan 1,1 millió dollárért, átszámítva 410,5 millió forintért cseréltek gazdát, ami 5,5 százalékos csökkenés 2021 azonos időszakához képest.

Ez volt az első éves szintű árcsökkenés a koronavírus-járvány 2020. második negyedévi berobbanása óta – emlékeztetett a Miller Samuel értékbecslő és a Douglas Elliman Real Estate közvetítőcég.

Értékelésük szerint azonban korai válságról vagy összeomlásról beszélni, idén csupán további enyhe árcsökkenésre számítanak.

Ennek legfőbb biztosítéka a kevés eladásra kínált lakás, ami viszonylag magas szinten tartja az árakat. Sokan egyelőre kivárnak a lakáscserével, mivel a jelenlegi hitelüket még alacsony kamattal vették fel. Ha a lakásaikat eladnák, és újra hitelt vennének fel, akkor nem lenne más választásuk, mint magasabb kamatok mellett eladósodni. Másrészt pedig kivárásra ösztönzi a tulajdonosokat a most tapasztalt enyhe árcsökkenés is.

2022 végén 6523 lakás volt meghirdetve vagy állt értékesítés alatt. Ez 5,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál, ám még mindig kevésnek számít New York ezen negyedében.

A manhattani vásárlók 55 százaléka fizetett készpénzzel, ami a mérés kezdete óta, nyolc éve, a legmagasabb arány.

Ennek magyarázata, hogy a 30 éves fix jelzáloghitel átlagkamata 7,08 százalék volt a negyedik negyedévben.

A lezárt ingatlantranzakciók száma 2546 volt, ami nagyjából 30 százalékos csökkenés mind a harmadik negyedévhez, mind az egy évvel korábbihoz képest.

Habár a Manhattani ingatlanárak már visszarendeződtek a csúcsról, még mindig 10 százalékkal haladják meg a 2019 év végi 999 ezer dolláros átlagértéket.

- jegyezte meg a Bloomberg.