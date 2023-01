Brutális volt a tavalyi év a brit kiskereskedelmi szektor számára, naponta 47, összesen 17 145 üzlet zárt be végleg – közel ötven százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ennyi bolt legalább öt éve nem húzta le végleg a redőnyt az ágazati kutatásokkal foglalkozó Center for Retail Research (CRR) elemzése szerint. A boltbezárásokkal együtt munkahelyek is megszűntek még az online üzleteknél is; több mint 150 ezer álláshely, 45 ezerrel több, mint 2021-ben.

Naponta 47 bolt húzta le tavaly végleg a rolót.

Fotó: AFP



Az elveszett boltok közül 11 600 egy nagyobb üzletlánc része volt, és a költségcsökkentés érdekében zárták be, míg valamivel több mint 5500 tönkrement. „Úgy tűnik, hogy a csődök helyett most inkább az észszerűsítés a bezárások fő mozgatórugója, mivel a kiskereskedők továbbra is ütemesen csökkentik költségeiket” – idézte a Sky News Joshua Bamfield professzort, a CRR igazgatóját, aki szerint ez a trend várhatóan az idén is folytatódni fog, és néhány „nagyágyú” is tönkremehet. Ez utóbbi tavaly nem volt jellemző, igaz, elsősorban azért, mert a veszélyben lévő láncok, többek között a Joules, a McColl’s és a TM Lewin korábban összeomlott.

Lehetnek még nagy áldozatok, bár közülük többen már 2021-ben tönkrementek.

Fotó: AFP



A szupermarketek és élelmiszerboltok nincsenek veszélyben, és kimondottan jól járnak majd azzal is, hogy az iparűzési adó átalakításának részeként Angliában és Walesben több mint félmillió kiskereskedelmi ingatlant átértékelnek. A kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó Altus Group tanácsadó cég elemzése szerint ennek köszönhetően a szupermarketek és élelmiszerboltok a következő három évben közel 550 millió fontos adócsökkentésből részesülnek, mivel az ingatlanuk értéke mintegy tíz százalékkal lesz kisebb. (Egy font 452,52 forint.) Az új értékek, amelyek 2023 áprilisától 2026 áprilisáig lesznek érvényben, és a 2021-es adatokon alapulnak majd.

A legtöbb nyereséget a nagyobb szupermarketek könyvelhetik majd el, a kisebb, például az Aldi és a Lidl által üzemeltetett szupermarketek és kisboltok értéke viszont nőtt, így az ő adóterheik mintegy 140,76 millió fonttal növekednek majd e hároméves ciklusban.

A brit kiskereskedelem helyzetét rontja a súlyos megélhetési válság és a magas infláció, ami miatt az emberek visszafogottan költekeznek. Nem sok jóra számíthatnak az idén sem, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme és a reálbér várhatóan a 2022-esnél is jobban visszaesik majd, az életszínvonal pedig „jelentősen romlik”, mielőtt javulna.