A lengyel ipari termelést nem vetette vissza annyira a nehéz gazdasági helyzet és a magas infláció, mint a kiskereskedelmi forgalmat.

A lengyel boltok forgalma a magas pénzromlás hatására havi viszonylatban 4,8 százalékos mínuszt hozott decemberben, ami különösen érdekes, mivel a lengyel árak a magyarnál is alacsonyabbak.

A lengyel fizetések növekedése ugyanakkor jelentősen elmaradt az inflációtól, így a reálbérek csökkentek a nominális értékek emelkedése ellenére.

A reálbérek csökkenése pedig a vásárlóerő beszakadását hozta magával, amely mostanra látványosan lecsapódott a kiskereskedelmi forgalmi adatokon.

Tátongó szakadék alakult ki a nominál- és a reálbérek között az elmúlt két évben.

Csehországban, egy másik nagy közép-európai gazdaságban már korábban hatalmasat szakadt a vásárlások tükrözte életszínvonal: novemberben már 8,7 százalékkal volt kisebb a kiskereskedelmi forgalom, mint egy évvel korábban. Nem véletlen, hogy az infláció is náluk jutott túl először a csúcson a régió nagy gazdaságai közt.

Lengyelországban üzletek eladási számai tavaly jelentős kilengéseken mentek keresztül, havi viszonylatban a decemberi 4,8 százalékos mínusz vitte a prímet, de az áprilisi 4,6 százalékos esés szorosan követte. Az év végi optimista várakozásokat a decemberi adatok megérkezte döngölte földbe végleg, a novemberi 2,6 százalékos bővülést követte a hatalmas hideg zuhany.

A lengyel infláció 2022 márciusától év végéig 10 százalék felett maradt, 17,9 százalékos csúcsot ütött meg októberben. Az országban mért élelmiszerár-infláció 21,5 százalék volt decemberben, a termelői áremelkedés pedig 20,4 százalék körül alakult az év végén.

Az ipari termelékenység összességében emelkedő tendenciát mutat, a bányászat és építőipar ugyanakkor negatív irányba fordult az év végére.

A lengyel helyzet különösen a magyarral párhuzamba helyezve érdekes.

Az egész régiót megütötte az ársokk

A decemberi, 24,5 százalék feletti magyar inflációs adatok ugyanis már messze meghaladják a bérek növekedési ütemét, a legfrissebb, októberi adatok is csak 18,1 százalékos emelkedésről számolnak be. Emellett a hazai élelmiszerár-emelkedés üteme decemberre majdnem az 50 százalékot is elérte, a tendencia pedig további romlásra enged következtetni, így kérdéses, hogy a magyar kiskereskedelem el tudja-e kerülni a csehhez és a lengyelhez hasonló összeomlást. A hazai infláció év végi megugrása 2022 egészére még mindig hagyott reálbér-növekedést, a fogyasztás növekedése azonban novemberre gyakorlatilag leállt. Az előző hónaphoz képest csökkentek az eladások Romániában is.

Magyarország mellett annyi azonban bizonyosan szól, hogy míg a zloty december közepe óta folyamatosan gyengül, a forint erősödik: a magyar fizetőeszköz euróval szembeni jegyzése stabilan a 400-as lélektani szint alatt jár. Külön érdekes, hogy a zloty a forinttal szemben is gyengül, decemberi időszakos csúcsához képest több mint 6 százalékot vesztett értékéből a magyar valutával szemben. Ez azonban nem vezetett az árak csökkenéséhez, és a kereskedelmi láncok árazási gyakorlatát a versenyfelügyelet is elkezdte vizsgálni.

December óta jelentősen erősödött a forint a lengyel fizetőeszköz ellenében.

A magas inflációs környezet és a vásárlóerő csökkenése ugyanakkor nem borítékolja a negatív kilátásokat a lengyelek számára, az ipari termelékenység ugyanis, mint láthattuk, emelkedő tendenciát mutat. A negyedik negyedéves gazdasági teljesítmény a szakértő várakozásoknál jobban alakult, a Capital Economics ugyanakkor 2023-ra ezek után is 0 százalékos GDP-növekedéssel számol.