A legtöbb mentőcsapat szombaton elhagyja Törökországot.

A magyar és a nemzetközi mentőcsapatok többsége szombaton elhagyja Törökországot, a Hunor azonban nincs közöttük – számolt be róla az M1 Híradó.

Fotó: AFP

A Hunor kutyás mentőegysége a helyszínen marad, kitart, és a következő napokban is ellátja a felderítési, kutatási, valamint mentési feladatokat – közölte a csatorna helyszíni tudósítója. Hozzátette, hogy a magyar mentőcsapat tagjai szinte házról házra járnak és túlélők után kutatnak.

A mentőcsapatok egyeztetésén elhangzott az is, hogy az utóbbi néhány órában nem sikerült senkit élve kiemelni a földrengés után maradt romok alól. Ez egyre inkább alátámasztja azt a vélekedést, mi szerint a katasztrófát követő századik óra után már csodaszámba megy, ha valakit élve találnak.

A törökországi földrengés halálos áldozatainak száma meghaladta a 24 ezret.

Fotó: AFP

A körülményekről azt érdemes tudni, hogy éjszakénként akár mínusz 6-7 fokra is leeshet a hőmérséklet, de mostanra a magyar csapat tábora kiépült, van fűtés, valamint áram is. Folyamatosan érkezik az ellátmány a mentőtáborba, így az élelem, a víz és az üzemanyag is biztosított.