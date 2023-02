A Katargate-botrány során lebuktatott korrupciós hálózat valószínűleg a katari munkaügyi miniszternek dolgozott, a gyanúsítottak pedig több millió eurót kaptak készpénzben azért, hogy arab országok érdekeit szolgálják az Európai Parlamentben – olvasható a Politico által megszerzett elfogatóparancsban.

A letartóztatott Eva Kaili és az ő állítólagos katari „tartótisztje”, Ali bin Samikh Al-Marri munkaügyi miniszter.

Fotó: Qatar’s Ministery of Labour / AFP

Decemberben a belga rendőrség mintegy 1,5 millió eurót foglalt le egy állítólagosan megvesztegetéssel foglalkozó bűnszervezet leleplezésére indított akcióban, Brüsszelben. A gyanúsítottak az Európai Parlament volt és jelenlegi szocialista képviselői, valamint civil szervezetek dolgozói voltak. És ez talán csak a jéghegy csúcsa, ugyanis Eva Kaili – az EP egyik alelnöke és az ügy legmagasabb beosztású gyanúsítottja – elfogatóparancsából kiderül, hogy még közel sem ért véget a hálózat felszámolása.

A gyanúsítottaknak több millió eurót adtak át készpénzben katari és marokkói titkos csatornákon keresztül. A brüsszeli székhelyű hálózat 2021 óta Ali bin Samikh Al-Marri felügyelete mellett dolgozik, hogy az arab országok nevében lobbizzon az Európai Parlamentben

– olvasható a dokumentumban.

Végre kiderült, hogy a belga hatóságok szerint ki az a titokzatos személy, aki a bűnszervezet külföldi kezelője volt. A megnevezett Al-Marri a katari kormány tagja, munkaügyi miniszter és „emberi jogi aktivista”, aki a gyanú szerint a botrány központi szereplőjén, Pier Antonio Panzerin keresztül irányította a lefizetett EP-képviselőket.

Panzeri, a brüsszeli főkolompos egy civil szervezet éléről koordinálta a hálózatot, és az elsők között volt, akit a belga rendőrség letartóztatott. Érdekes módon ő az első gyanúsított, aki „dalolni” kezdett, és enyhébb büntetésért cserébe vádalkut kötött, jelentősen megkönnyítve a nyomozók munkáját.

Pier Antonio Panzeri, a bűnszervezet „végrehajtó bizottságának” állítólagos vezetője.

Fotó: Amine Landoulsi / Getty Images

Hova tűnt a brüsszeli kenőpénz?

Erős bizonyíték Kaili bűnössége és Panzeri vezető szerepe mellett, hogy az EP-alelnöknek december 9-én az első dolga az volt, hogy felhívta őt, valamint két másik meg nem nevezett képviselőt, miután az élettársát, Francesco Giorgit letartóztatták. Mivel Panzerit már korábban elfogták a hatóságok, nem tudott reagálni, mire Kaili pánikba esett, és megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat – főleg készpénzt –, ami később a saját letartóztatásához vezetett.

A belga rendőrség Kaili lakásán 150 ezer eurót talált, édesapja pedig ugyanennyit cipelt egy bőröndben, hogy azt átadja a politikus egy ismerősének. Panzeri házában pedig összesen 700 ezer eurót foglaltak le.

A razzia során felforgatott többi helyszínen összesen 1,5 millió eurót találtak a hatóságok, ám ez messze van az elfogatóparancsban megemlített „több milliótól”, amit még nem találtak meg.

Belsős információk szerint két lehetőség van: az egyik, hogy elköltötték. Eva Kaili ismert volt arról, hogy mennyi pénz szórt el luxusnyaralásokra és nemzetközi utakra, de általánosságában is pazarló életmódot folytatott, és több ingatlant is vásárolt élettársa segítségével. A drága repülőutakat és szállodákat azonban gyakran az őt vendégül látó kormányok – elsősorban Katar – fizette, az EP-alelnöki bér pedig elég magas, arról nem is beszélve, hogy Kaili már korábban is kénye-kedve szerint használta a parlamenti forrásokat.

Sokkal valószínűbb, hogy a bűnszervezetet még nem számolták fel teljesen – ezt az is alátámasztja, hogy az elmúlt hetekben sorra buktak le, majd jutottak rács mögé a gyanúsítottak, Panzeri pedig állítólag tíz másik kollaboráns leleplezését ígérte, akiket ő személyesen fizetett le. A Kaili által a razzia napján felhívott képviselőkről sincs még hír, de elképzelhető, hogy ők is bűnrészesek lehettek. A nyomozók megpróbálnak minél alaposabb munkát végezni, és a korrupciós botrány kiterjedtsége miatt ez eltart egy darabig.

Munkájukat az is megnehezíti, hogy Panzerin kívül a többi gyanúsított a tengernyi bizonyíték ellenére továbbra is ártatlannak vallja magát, de

ez szerencsére nem akadályozza meg őket abban, hogy egymást bemártsák, Kaili például az egyik első kihallgatásakor a „vonat alá lökte” élettársát és kétéves kislánya édesapját, aki szerinte a tudta nélkül követte el a bűncselekményeket.

Igaz, később részben bevallotta, hogy igazából tudott Giorgi és Panzeri ügyleteiről, de neki semmi köze nem volt hozzájuk.

A letartóztatásban lévő gyanúsítottak ellen hivatali korrupció, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt folyik a nyomozás. A Katargate-botrány az Európai Parlament mellett a szocialisták képviselőcsoportját is nehéz helyzetbe hozta, mivel a letartóztatott, rács mögé került politikusok az ő pártjukhoz tartoztak. A szocialisták jelenleg Eva Kaili szabadlábra helyezéséért kampányolnak, mert szerintük a fogva tartása „kínzásnak” minősül.