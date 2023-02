Kína első saját gyártású, H1508 kódnevű gigantikus méretű üdülőhajója 87 százalékban elkészült. A monstrum tengeri tesztelése júliusban kezdődik, a névadás és az átadás az év végére marad – közölte a gyártó, a Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.

Fotó: China News Service / Getty Images

A hajó 324 méter hosszú lesz, és 2125 szobával várja a vendégeket.

Összehasonlításképpen: a világ leghatalmasabb sétahajója, a Wonder of the Seas 362 méter hosszú. A Waigaoqiao tavaly augusztusban megkezdte az ikertestvér, a H1509 kóddal jelzett hajó építését is, azt a tervek szerint 2025-ben adják át. Ez 2144 vendégszobával és 371 méteres hosszával a legnagyobb lehet a kategóriájában – írja a South China Morning Post.

A hajó átadása áttörést hoz mind a kínai hajóépítő iparban, mind pedig általában a fejlett gyártás területén tett erőfeszítésekben. A gyakran úszó városoknak is nevezett járművek a szükséges technológiák és a gyártási folyamat bonyolultsága miatt a legnehezebben és legdrágábban elkészíthető hajók közé tartoznak. Eddig ez volt az egyetlen olyan fejlett hajótípus, amelyet a távol-keleti országban nem gyártottak.

Míg a kereskedelmi hajóépítést az ázsiai cégek uralják, a jachtok és az üdülőhajók terén az európai vállalatok dominálnak. A kínaiak belépése azonban felforgathatja a piacot, így a francia Chantiers de l’Atlantique, az olasz Fincantieri, a német Meyer Werft és finn leányvállalata, a Meyer Turku komoly árversenyre készülődhetnek az új megrendelésekért. A kínai versenytársak megjelenése sok kellemetlenséget okozhat még Európának.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, míg a világjárvány ezt az iparágat sújtotta a legjobban, mára minden megváltozott. Új társaságok alakultak, és több tucat új hajó áll az utasok rendelkezésére. Elemzők szerint az utasforgalom 2023 végére meghaladhatja a 2019-es szintet, úgyhogy fényes jövő áll a tengerjárókat üzemeltető és építő társaságok előtt.