Három évig építették, de a világ legnagyobb sétahajója végre készen áll arra, hogy utasokat fogadjon, írja a Business Insider. A Royal Caribbean társaság 1188 láb, vagyis körülbelül 362 méter hosszú Wonder of the Seas hajóját januárban adták át, és március 4-én indul első útjára a floridai Fort Lauderdale városából. A hatalmas sétahajó a franciaországi Chantiers de l'Atlantique hajógyárban készült, és 6 988 vendég, illetve 2 300 fős személyzet befogadására alkalmas.

Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS

A hajó márciusban kezdi meg az öt-hét éjszakás körutazásokat a Karib-térségben a floridai Fort Lauderdale városból indulva, majd májusban Barcelonában és Rómában léphetnek fedélzetre a Nyugat-mediterrán utakra vágyók.

A Wonder of the Seas átadását eredetileg 2021-re tervezték, de a világjárvány okozta késések miatt ez eltolódott.

A hajózási ágazat az elmúlt két évben a koronavírus miatt folyamatos fennakadásokkal küzdött. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) december végén a legmagasabb kockázati kategóriába sorolta a hajókirándulásokat, mert az omikron variáns megjelenése után megnőtt a fertőzések száma az utasok és a személyzet körében.

2022 januárjában az egészségügyi ügynökség Covid-irányelvei fakultatívvá váltak számos tengerjáró hajó esetében. Abban a hónapban a CDC a kockázati szintet a 4. szintről a 3. szintre csökkentette, ami azt jelenti, most már azt tanácsolják, hogy az utazóknak a nyaralás megkezdése előtt teljeskörű védettséggel kell rendelkezniük.

A hajótársaság jelenleg minden 12 éves és annál idősebb vendégétől megköveteli a teljes oltottságot, míg a két évnél idősebbeknek negatív tesztet kell bemutatniuk a hajóút előtt.

Számukra a maszkviselés is kötelező a legtöbb nyilvános beltéri helyiségben.

A társaságok különleges ajánlatokkal próbálják visszacsábítani az utasokat. Némelyik hajó saját tengeralattjárókkal rendelkezik, és azt is lehetővé teszik a vendégek számára, hogy az Antarktiszra tartó utakon tudósoktól tanuljanak. A Viking Octantis és a Viking Polaris – a Viking Cruises új expedíciós flottájának részei – fedélzeti laboratóriummal, tengeralattjárókkal és számos expedíciós felszereléssel rendelkeznek.

A Viking elnöke, Torstein Hagan szerint

az expedíciós hajók felszereltsége lehetővé teszi, hogy az utazók a lehető legfelelősségteljesebben fedezzék fel a világ legérintetlenebb úti céljait.

A hajók aktív kutatóegységek, ahol a rezidens tudósok egy 430 négyzetméteres laboratóriumot használhatnak. A vendégek szakmai felügyelettel hozzáférhetnek ezekhez a laboratóriumi létesítményekhez, hogy a szakértőkkel együtt dolgozhassanak, illetve hogy tanulhassanak a tudósoktól.

Minden expedícióhoz egy több mint 25 fős szakértői csapat lesz kirendelve, amelyben ott lesznek a Cambridge-i Egyetem és a Cornell Lab of Ornithology kutatói is.

A hajókon két, egyenként hat vendéget befogadó tengeralattjáró is helyet kap, forgatható ülésekkel és 270 fokos gömbablakokkal.

Az expedíciós utak, amelyek az úti céltól függően 8 és 47 nap közöttiek, a társaság honlapja szerint személyenként 5 995 dollártól kezdődnek, de például a Norvégiából induló 13 napos sarkvidéki hajóútra akár 136 000 dollárba is kerülhetnek a jegyek.