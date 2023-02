A belföldi turistáktól származó bevétel az előzetes várakozások szerint az idén elérheti az 580 milliárd dollárt, ami 95 százalékos növekedést jelent a 2022-eshez képest, és eléri az utolsó koronavírus-járvány előtti teljes év, a 2019-es bevételeinek a 71 százalékát a Kínai Turizmus Akadémia várakozásai szerint.

Megindultak a kínaiak, amint véget értek a korlátozások.

Fotó: Suyang / AFP

A kínaiak majdnem három évig be voltak zárva Peking szigorú zéró tolerancia politikája miatt, amelyet decemberben váratlanul megszüntettek. Várhatóan kihasználják majd a lehetőséget, hogy nyáron végre utazhatnak pihenni. Az akadémia előrejelzése szerint

az idén eléri a 4,55 milliárdot a belföldi utazások száma, ami 80 százalékos emelkedést jelent a tavalyihoz képest.

Tavaly a Reuters tudósítása szerint 22,1 százalékkal kevesebb utazást regisztráltak, mint 2021-ben. A határokon túlra utazók száma több mint 90 millióra nőhet, vagyis éves szinten megduplázódhat, de így is csak a járvány előtti szint 31,5 százalékát éri majd el. „A turisztikai ágazat a második negyedévben várhatóan tovább erősödik majd, a nyári vakáció pedig teljes fellendülést hoz” – fogalmaz a jelentés.

Thaiföld az idén 12–15 millió kínait vár.

Fotó: Getty Images

Az eddigi tapasztalatok megalapozzák az optimizmust. A holdújév volt az első nagy ünnep a korlátozások eltörlése után, és az utazások száma 74 százalékkal megugrott az előző évihez képest, bár így is csak a járvány előtti szint felét érte el. A február elején véget ért ünnep alatt sokan utaztak külföldre is, a Trip.com kínai nyelvű foglalási oldala, a Ctrip adatai szerint Délkelet-Ázsia volt a legkedveltebb célpontjuk.

A foglalások száma 640 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, és Bangkok, Szingapúr, Kuala Lumpur, Csiangmaj, Manila és Bali iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Bangkokban például több mint a 33-szorosára nőtt a kínaiak szállodafoglalása az előző évihez képest.

Egyelőre a kínai turistacsoportok első számú választása is Thaiföld, amelyet a Maldív-szigetek és Egyiptom követ. Február hatodika óta szabad ismét csoportos utazásokat szervezni húsz országba, többek között Magyarországra is, de Japánba, Dél-Koreába és Vietnámba továbbra sem lehet szervezetten utazni.

Thaiföld azért népszerű a kínai turisták számára, mert nagyon könnyű a beutazás. „Képesek voltunk megnyitni az országot minimális korlátozásokkal” – magyarázta a CNBC-nek Anutin Charnvirakul miniszterelnök-helyettes.

Thaiföld még azt sem követeli meg, hogy minden külföldi látogató be legyen oltva, Charnviraku szerint ugyanis a helyi lakosság „több mint 75 százaléka rendelkezik antitestekkel vagy az oltásoknak, vagy egy korábbi fertőzésnek köszönhetően”.

Az ország 30 millió turistát vár az idén, közülük 12–15 millió lehet kínai. „A kínaiak létfontosságúak a turisztikai iparunk számára” – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Máshová részben azért nehéz utazniuk, mert a nagy kereslet miatt sokat kell várniuk a vízumra. A járvány előtt napok alatt megszerezhették a beutazási vízumot például az Európai Unióba, ez most akár két hónapot is igénybe vehet a SchengenVisaInfo.com. szerint.

Ami viszont nem gond, az a pénz és az infláció miatt emelkedő árak. A Morgan Stanley február elején nyilvánosságra hozott jelentése szerint egyre nő a kereslet a luxushotelek iránt a kínai turisták körében, miközben esik a közép- és alacsony árkategóriájuké. A pénztárcájukat pedig ki kell nyitni, mert például Bangkokban csak januárban 70 százalékkal emelkedtek a szállodai átlagárak.