Az Európai Bizottság évek óta arra figyelmeztet, hogy a blokk ruhaipara környezetszennyező módon működik. Az intézmény azon dolgozik, hogy a zöldszempontok nagyobb hangsúlyt kaphassanak. A divatmárkák, így a Zara is, erre próbálnak reagálni.

A Zara anyavállalata a legnagyobb előállítója a „fast fashion” ruháknak.

Fotó: Bloomberg

Az Inditex Group tulajdonolja a spanyol Zara ruházati márkát, amely a „fast fashion”, azaz a gyors divat egyik meghatározó brandje. A kifejezés azt jelenti, hogy az ilyen termékeket árusító boltok a legfrissebb divatra reagálva, akár hetenként megújuló készlettel várják a vevőket, az árucikkek könnyen és olcsón hozzáférhetők a szegényebbeknek is. A fejlett világ többségében ez a divatfogyasztási stílus a meghatározó. Magyarországon is számos ilyen márka található, köztük a Zara is.

Az unióban évente mintegy 5,8 millió tonna textilterméket dobnak ki, ami fejenként 11 kilogramm. Másként fogalmazva: minden másodpercben egykamionnyi textiltermék kerül a szemétbe vagy az égetőművekbe.

Az Inditex 2021-ben 565 ezer tonna ruhaneműt dobott piacra. A vállalat 2022-es éves jelentését márciusban közli, a világ legnagyobb divatkereskedőjének értékesítése 19 százalékkal emelkedett az első kilenc hónapban, meghaladva az elemzői várakozásokat. A cég vezetése szerint az utolsó negyedévben is mintegy 10 százalékos növekedést értek el világszerte – közölte a Retail.com.

Talán nem meglepő, hogy az Inditex óriási ruházati termelése volt az egyik oka, hogy az Európai Unió tavaly ígéretet tett egy olyan koncepció kidolgozására, amely megpróbálja visszafordítani a ruházati termékek túltermelését és túlfogyasztását.

A bizottság célja, hogy 2030-ra az összes eladott ruhadarab hosszú élettartamú és újrahasznosítható legyen, továbbá a vállalatok csak annyi terméket állítsanak elő, amennyi feltétlen szükséges. Az intézmény március végén jelenti be az iparágra vonatkozó javaslatait.

Virginijus Sinkevicius környezetvédelmi biztos szerint korlátozások nem lesznek, inkább arra ösztönzik a cégeket, hogy saját maguk törekedjenek a fenntarthatóságra.

Az Inditex ragaszkodik a rendszeres új termékcsaládokhoz, ám változtat a gyártási folyamatain, hogy üzleti modellje kevésbé terhelje a környezetet. A terv központi eleme az újrahasznosított anyagok használata, valamint a víz-, energia- és nyersanyag-felhasználás csökkentése. A vállalat 2040-re nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást tűzött ki célul. A spanyol ruhaipari óriás szerint ruházati termékeinek a fele már 2021-ben is fenntartható módon készült, két évvel korábban ez az arány még csak 9 százalék volt.

Az Inditex több mint száz, a szálak újrahasznosítására szakosodott startuppal dolgozik együtt, többek közt az amerikai Circ vállalattal. Ez a cég olyan új technológiákat fejleszt, amelyek képesek szétválasztani a ruhák kevert pamut- és poliészter szálait, ami az első lépés a használt vagy hulladék textilanyagokból történő ruhagyártáshoz. Igaz, ez a technika még gyerekcipőben jár – írta meg a Reuters.