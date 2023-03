Bár az állásról állásra ugráló fiatalokat a munkaerőpiacon sokan lenézik, egy nemrég megjelent kutatás szerint nekik van igazuk: a hűség manapság ellenünk játszhat, és megbecsülés helyett a főnök kedvenc igáslovává válhatunk – írta a Vice.

Fotó: Shutterstock

Régebben a hagyományos bölcsesség szerint a tisztességes élethez vezető út egyenes volt: az ember kap egy állást, keményen dolgozik, feljebb lép a ranglétrán, és idővel egyre több pénzt keres. Ennek eredményeképpen az idősebb generációk számára a vállalati hűség erénynek számított, amit a gyermekeiknek is megtanítottak.

A modern munkahelyi környezetben azonban ez az elv könnyen kizsákmányoláshoz vezethet, és a főnökök gyakran azokat dolgoztatják jobban, akiket lojálisnak tartanak.

A Journal of Experimental Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányban azt vizsgálták, hogy milyen negatív következményei lehetnek annak, ha valaki hűséges alkalmazott a munkahelyén. A kutatásban 1400 közép- és felső vezetőnek különböző forgatókönyveket mutattak meg, és elmondták, hogy az ilyen helyzetekben hogyan reagálnának.

Ezek általában olyan munkahelyi helyzetekről szóltak, ahol két alkalmazott között lehetett választani: az egyik hűséges a vállalathoz, míg a másik egy kicsit rugalmasabban áll hozzá a munkahelyéhez – a közös bennük az, hogy mindketten kiválóan és odafigyelően elvégzik a feladatukat.

Azokat az alkalmazottakat, akik hűségesebbek voltak a vállalathoz, és elvégezték a rájuk osztott extra feladatokat, sokkal gyakrabban használták ki, mint azokat, akik szembeszálltak a főnökükkel. Ez fordítva is igaz: minél könnyebb kizsákmányolni valakit, annál hűségesebbnek tűnik a menedzserek szemében. Ez egy ördögi kört alakít ki, amelyből szinte lehetetlen a munkahelyen belül kiszállni

– olvasható a tanulmányban.

Lehet, hogy a lojális dolgozó az év végén nagyobb valószínűséggel kap majd fizetésemelést, de ez az emelés csekély lesz az elvégzett extra feladatok mennyiségéhez viszonyítva. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi munkaerőpiacon az igazi emelés akkor jön, amikor az emberek átmennek a versenytársakhoz – a hűtlen dolgozók is ebben bíznak, ahelyett, hogy a jelenlegi munkahelyüktől várják a csodát. Persze van még néhány vállalat, ahol hűségesnek lenni továbbra is kifizetődő, de ezek száma egyre csökken.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a főnök nem feltétlenül rosszindulatból cselekszik így, és talán észre sem veszi, hogyan kezeli a dolgozóját. A megbízhatatlan alkalmazottaknak, akik nem törődnek azzal, hogy jól végezzék a munkájukat, nem lehet fontos feladatokat adni, az emiatt kialakuló vitákba pedig könnyen bele lehet fáradni. Az elfoglalt menedzsereknek gyakran nincs idejük arra, hogy az ilyen dolgozóknak könyörögjenek, így inkább a hűségesebb alkalmazottakhoz fordulnak, akik nem fognak ellenkezni.