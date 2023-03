Az orosz elnök az elmúlt években tudatosan épített ki maga köré egy fiatal, nacionalista technokrata kört magasan képzett, a Nyugatot jól ismerő szakemberekből. Most az ő segítségükkel igyekszik fenntartani az orosz gazdaság működőképességét.

Fotó: AFP

A nyugati szankciók bevezetése miatt az orosz olajnak és gáznak új piacok kellenek, hiszen az ország bevételeinek túlnyomó részét az energiahordozók és a nyersanyagok exportja adja. A szó szerint létfontosságú területért a Morgan Stanley befektetési bank egy korábbi bankára, a mindössze 37 éves Pavel Szorokin, energiaügyi miniszterhelyettes felelős. Szorokin Londonban tanult, s fiatal kora ellenére már olyan jelentős gazdaságdiplomáciai megállapodások előkészítésében segédkezett, mint az OPEC +, az olajkartell és Oroszország partnerségének tető alá hozása.

A The Wall Street Journal (WSJ) forrásai szerint ő volt az, aki februárban eldöntötte, hogy fix árat vezetnek be a változó piaci ár helyett a Moszkva fő exportcikkének számító Ural kőolajra, a várakozások szerint ebből 8,2 milliárd dollár folyik be a háború miatt még a szokottnál is éhesebb orosz költségvetésbe.

Szorokin Oroszország „titkos fegyverévé vált” a nyugati szankciók kijátszásában

– nyilatkozta a lapnak Viktor Katona, az árupiaci adatszolgáltató Kpler olajpiaci vezető elemzője. Katona szerint Ukrajna szövetségesei alábecsülték a Kremlhez csatlakozott, az új generációhoz tartozó, nyugati iskolázottságú döntéshozók képességeit. Putyinról mintha továbbra is az a kép élne a nyugati elemzők fejében, hogy volt kémekkel és régi szentpétervári üzlettársaival veszi körül magát, holott az elmúlt években tudatosan építette ki a fiatalokból álló technokrata, ám ennek ellenére mellette ugyanolyan erővel elköteleződő kört.

Szorokin „a mintapéldája annak a valaminek, ami a Szovjetunióban egész egyszerűen nem létezett – jellemzi őt Katona. – Egyike azoknak a fiataloknak, akiknek volt választásuk, és azt választották, hogy az orosz kormánynak dolgoznak.” A háború kitörése után a munkájára nagyobb szükség volt, mint valaha. A szankciók nyomán Oroszország kénytelen volt olajszállításait Indiába és Kínába átcsatornázni – mélyen nyomott áron. Az orosz pénzügyi tárca adatai szerint az olaj- és földgázbevételek januárban az előző év azonos hónapjához képest 46 százalékkal csökkentek.

Még Afganisztánnal is üzletelt

Szorokin tevékenysége azonban ennek ellenére sikeresnek bizonyult, Oroszország januárban több mint 8 millió hordó olajat tudott exportálni a Kpler adatai szerint, ez 2020 áprilisa óta nem látott mennyiség, s egyike az öt legkiemelkedőbb hónapnak a statisztikák rendelkezésre állása óta. Igaz, mindez durván hordónként 30 dolláros diszkonttal valósult meg. A fiatal orosz kőkemény tárgyalásokon van túl, tavaly szeptemberben a Kongói Köztársaság fővárosába, Brazzaville-be utazott, ahol két nap alatt megállapodott egy több mint ezer kilométer hosszú, 850 millió dollárba kerülő vezeték építéséről. Egy hónappal korábban Afganisztánban járt, ahol a ex-Szovjetunió egykori ősellenségei, a tálibok most az urak. A WSJ a tárgyalásokon részt vevők egyikétől úgy értesült, hogy

Szorokin először meglehetősen elcsodálkozott, amikor a tálibok mazsolát és fűszernövényeket kínáltak az olajért cserébe,

később azonban mégiscsak kötöttek egy üzemanyag-szállítási szerződést. Az energiaügyi miniszterhelyettes járt Bahreinben is, a kis öbölbéli királyság olajpiaci vélemények szerint az orosz olajkereskedelem egyik központjává vált az elmúlt időszakban.

Pavel Szorokin, az orosz olajkereskedelem legfontosabb embere.

Fotó: SOPA Images / Getty Images

A Kremlben felbukkantak más fiatalok is. Közéjük tartozik a 39 éves, Oxfordban végzett Alekszej Szaznov pénzügyminiszter-helyettes, akivel Szorokin egyébként együtt dolgozott az Ernst & Young moszkvai kirendeltségén. Szorokin csapatához tartozik Denisz Derjuskin – korábban a Bank of America elemzője –, aki az energiaügyi minisztérium elemzési igazgatója lett – 29 évesen. Általában ő képviseli Oroszországot az OPEC+ tanácskozásain.

Az orosz „ifjútörökök” közül azonban a legnagyobb befolyása talán a 38 éves Makszim Oreskinnek van, aki egyike Putyin legbefolyásosabb gazdasági tanácsadóinak. Oreskin korábban az egyik legnagyobb francia banknál, a Crédit Agricole-nál dolgozott.

Az ő nevéhez kötődik annak a tervnek a kidolgozása és végrehajtása, amelynek keretében a külföldi cégek dollár helyett rubelben fizetnek az orosz gázért.

Putyin és Makszim Oreskin 2018-ban Buenos Airesben, a G20-csúcson.

Fotó: Mihail Szvetlov

A Tolmács

Szorokin Moszkvában született, de diplomata szülők gyermekeként Cipruson nevelkedett. Oroszországba visszatérve könyvelőként helyezkedett el a moszkvai Ernst & Young kirendeltségén, majd 26 évesen a legnagyobb orosz magánbank, az Alfa-Bank szenior elemzője lett. Ezt követően fejezte be pénzügyi tanulmányait a University of Londonon, majd csatlakozott a Morgan Stanley orosz leányvállalatához. Egy 2015-ös listán, amelyet az Extel és az Institutional Investor című magazin állított össze,

a legjobb olajpiaci elemzők közé sorolták.

A politika szele 2016-ban legyintette meg, amikor Alekszandr Novak akkori energiaügyi miniszter (most miniszterelnök-helyettes) elcsábította őt a Morgan Stanley-től, és a minisztérium kutatóintézetének vezetőjévé nevezte ki. Viszonylag gyorsan szoros viszonyt alakított ki amúgy meglehetősen távolságtartónak és fagyosnak tartott főnökével, aki hamarosan már csak a Pavelből eredő becenevén Pasaként emlegette, és gyakori vendég lett Novak Moszkva környéki dácsájában.

A magasabb körökhöz először Novak tolmácsaként lett hozzáférése, kisfiús frizurája és kitűnő angolja miatt ekkor ragadt rá a Tolmács becenév.

Ezeken a tárgyalásokon került kapcsolatba Adeeb Al Yamával, a szaúdi energiaipar egyik meghatározó alakjával, aki az arab energiaminiszterek egész sorának volt a tanácsadója, valamint Mohammed Barkindóval, az OPEC egykori vezető közgazdászával. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhette Oroszország, hogy 2016-ban létrejött – immár a részvételével – az OPEC+. Ekkor figyelt fel rá Putyin is. Egy, a WSJ által megismert dokumentum szerint az elnök megkérdezte tőle, hogy min dolgozik éppen.

„Egy nagy projekten, amelynek keretében az OPEC-kel közösen csökkentjük az olajkitermelést, hogy felhajtsuk az árat”

– válaszolta a Tolmács. „Ideje az előléptetésnek” – felelte Putyin, és Szorokinból napokon belül miniszterhelyettes lett.