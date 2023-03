Az elektromos autók megjelenését eleinte kétkedő, majd a terjedésük nyomán a szükséges alapanyagok hiánya miatt bekövetkező termelési gondokról szóló előrejelzések követték, különösen az akkumulátorok terén. Aztán kiderült, hogy például a kobaltot ki lehet váltani a lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorok gyártásával, és újabban egyre több szó esik arról is, hogy a lítiumion helyett nátriumion-alapú akkumulátorok segítségével tárolhatjuk az energiát.

Fotó: Shutterstock

Ceng Jü-csün, a CATL vezetője másfél éve közölte, hogy a cég lítium- és nátriumalapú cellákat egyaránt alkalmazó akkumulátorokon dolgozik, ám a múlt hónapban a kínai JAC autógyártó már be is mutatta az első olyan modelljét, amelyet nátriumos akkuk hajtanak. A nátrium sokkal könnyebben elérhető alapanyag a lítiumnál, és biztonsági szempontból is kedvezőbb lehet, azonban a nátriumos akkumulátorok energiasűrűségével lehetnek problémák.

Fontos szempont az is, hogy a gyártási folyamat hasonló, így a lítiumot használó gyárak alkalmasak lehetnek nátriumos eszközök termelésére is, valamint az utóbbiak ideálisak lehetnek stacionáris energiatárolás céljára, ahol az energiasűrűség kevésbé fontos szempont. A JAC járműveibe az akkumulátorokat a HiNa Battery Technologies gyártja majd, amely 2017-ben alakult meg egy tudományos kutatóintézet munkásságára alapozva. A BNEF becslései szerint

a nátriumalapú akkuk akár meg is felezhetik az elektromos járművek legdrágább alkatrészének költségét.

Azonban egyelőre a nátriumon alapuló energiatárolók gyártása még drágább a lítiumalapúaknál, főként az alacsony volumen miatt – jegyzi meg a Bloomberg összeállítása, amely szerint a gyártási technológia hasonlósága miatt ez gyorsan változhat. Az elektrolitok, szeparátorok és az alumínium feszültséggyűjtők ugyanis csaknem azonosak lehetnek mind a két esetben.

A fő probléma az energiasűrűség, vagyis a kilogrammonként tárolt energiamennyiség alacsonyabb értéke lehet, ami még nehezebb elektromos járművekhez vezethet. A JAC múlt hónapban bemutatott autójában az akkumulátor energiasűrűsége azonban csak 25 százalékkal marad el a legnépszerűbb LFP-akkumulátorok értékétől.

Ráadásul az alapanyagok világszerte jóval könnyebben elérhetők, nem tűzveszélyesek és alacsony hőmérsékleten is jól működnek.

Az elmúlt négy hónapban azonban a lítiumárak is mélyrepülésbe kezdtek, ám ettől függetlenül számos vállalat igyekszik a nátriumos akkumulátorok fejlesztésében nagyot dobni, a kínai HiNa és CATL mellett versenyben van a brit Faradion, a svéd Altris, a francia Tiamat, az amerikai Natron és az indiai Reliance Industries. Az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagokról szóló előrejelzések így könnyen az olajhozamcsúcs-elméletek sorsára juthatnak.