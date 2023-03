Újra bővül a francia gazdaság, a szolgáltatóipar akkorát növekedett februárban, hogy a gyengén muzsikáló feldolgozóipar sem tudta lehúzni az összesített eredmény emelkedését.

A francia szolgáltatók kimagasló eredményt értek el az elmúlt hónapokhoz képest.

Fotó: Getty Images

A Franciaországban meghatározó szolgáltatási ágazat februárban újra bővült, az előző negyedév minden hónapjában mért csökkenés után.

Az S&P Global februári végleges szolgáltatói beszerzésimenedzser-index (BMI) 53,1 pontot ért el, ami meghaladja a gyorsbecslésben szereplő 52,8 pontot, és ami még fontosabb: jelentősen felülteljesítette a januári 49,4 pontot.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatási ágazat kilépett a recesszióból, és a növekedés pályájára került.

A szolgáltatási aktivitás először bővült 2022 októbere óta, a francia vállalatok a magasabb kereslet miatt a termelés fellendülését jelezték. Erre reagált a munkaerőpiac is, amelynek a növekedési üteme négy hónapos csúcsot ért el. A költségek is négyhavi csúcsra emelkedtek, és a kibocsátási árak is kilőttek.

A vállalatok összességében optimistán tekintenek a következő 12 hónapra.

Joe Hayes, az S&P vezető közgazdásza jelentős fordulatként jellemezte a bővülést, amely jelzi az alapfizetések növekedését, továbbá a magánfogyasztás és az üzleti kiadások ellenálló képességét.

Negatívum, hogy a piaci aktivitás általános növekedése ellenére a szolgáltatásexport a leggyorsabb ütemben csökkent 2020 decembere óta.

A francia szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index az ágazat mintegy 400 vállalatának reprezentatív eredményeit tartalmazza. Az index egyebek között leköveti az értékesítés, a foglalkoztatás, a készletek és az árak alakulását. Az 50 feletti érték azt jelzi, hogy a szolgáltatási ágazat bővül, az 50 alatti érték pedig azt, hogy csökken.

Javult a végleges összetett BMI is, amely magában foglalja a szolgáltató és a feldolgozóipari szektort is. A mutató februárban 51,7 pontra emelkedett a januári 49,1 pontról.

A szolgáltatóipari index felhúzta az összesített eredményt. A feldolgozóipari BMI 47,9 pontra esett vissza a januári 50,5-ről, és még az 50,8 pontos elemzői várakozásoktól is elmaradt.

A francia jegybank március 20-án teszi közzé az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzését, amelyben várhatóan erősebb javulást feltételez a decemberi 0,3 százalékos becslésénél

– emlékeztetett a Reuters.