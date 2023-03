A vártnál nagyobb mértékben javult az euróövezet gazdasági teljesítménye márciusban, ez azonban szinte kizárólag a szolgáltatóiparban élénkülő üzleti aktivitásnak tudható be a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének (BMI) előzetes értékei alapján.

Fotó: Kiran Ridley / Getty Images

A feldolgozó- és szolgáltatóipari adatokat egyaránt követő kompozit BMI

márciusra vonatkozó előzetes értéke 54,1 pontra, tízhavi csúcsra emelkedett a februári 52,0-ről a várt csökkenés, az 51,9 helyett.

A szolgáltatóipari BMI előzetes márciusi értéke 55,6 pont, 10 havi csúcs lett a februári 52,7 után és a várt csökkenés, az 52,5 helyett.

A feldolgozóipari BMI viszont 47,1 pontra, négyhavi mélypontra csökkent márciusban a februári 48,5-től. Itt viszont javulást, 49,0 pontot vártak a szakértők.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, az 50 pont alatti pedig a zsugorodását jelzi.

Az euróövezeti gazdaság életjeleket kezd mutatni a tavasz közeledtével, tíz hónapja a legnagyobb mértékben élénkült fel az üzleti aktivitás. A BMI-adatok 0,5 százalékos éves GDP-növekedéssel konzisztensek, az első negyedévre összesített adatok pedig 0,3 százalékossal

– kommentálta a felmérés megállapításait Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza.

Az erős amerikai kereslet pörgette Európa legnagyobb gazdaságának külkereskedelmét A német export- és a kereskedelmi többlet a vártnál nagyobb mértékben nőtt januárban az előző havi visszaesés után, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság erős kereslete pörgetette.

Elmondta azt is, hogy a tavalyi mélypontról megindult kilábalást elsősorban a recessziós aggodalmak enyhülése és az energiaválság közvetlen veszélyének elhárulása táplája, miközben az inflációs nyomás is enyhül. A beszállítói láncokban korábban tapasztalt példátlan fennakadásokat pedig a megrendelések teljesítési idejének rekordütemű rövidülése váltotta fel. Az üzleti bizalom is meglepően szilárdan tarja magát a folytatódó kamatemelések kilátása mellett és nem csorbult érzékelhetően a bankrendszerben fellépő zavarok következtében sem.

Aggodalomra ad okot viszont – mutatott rá –, hogy

a növekedés kiegyensúlyozatlanul, szinte kizárólag a szolgáltatóipari szektorra támaszkodva halad előre.

A feldolgozóiparnak viszont nehezére esik tartani a termelési szintet a csökkenő kereslet tükrében.