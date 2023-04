Nem hoz tűzszünetet az ortodox húsvét

Eddig senki nem kezdeményezett húsvéti tűzszünetet Ukrajnában, de a mi nagyhetünk még csak most kezdődött - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn a TASZSZ hírügynökséggel. Az illetékes megjegyezte továbbá, hogy a múltban minden Moszkva által javasolt tűzszünetet Kijev figyelmen kívül hagyott.

Az Institute for the Study of War arra figyelmeztetett, hogy Oroszország megpróbálhatja kihasználni az április 16-i vasárnapi ortodox húsvéti ünnepnapot az ukrán ellentámadások késleltetésére, és a vallás iránti tiszteletből tűzszünetre szólíthat fel. Az amerikai székhelyű kutatóintézet szerint a Kreml a múltban szelektíven szólított fel tűzszünetre, és egy húsvétkor történő tűzszünet aránytalanul előnyös lenne az ukrán ellentámadásra készülő orosz csapatok számára- írta meg a The Guardian.

Ferenc pápa kéthetes tűzszünetet javasolt múlt héten az ukrajnai harci övezetben és az új orosz területeken április 9-től kezdődően a katolikusok, egy héttel később pedig az orosz ortodoxok húsvéti ünneplésre.