Váratlan csapás érte a NATO-t: Bosznia nem akar csatlakozni a katonai tömbhöz

Az orosz–ukrán háború kitörését követően egyre jobban előtérbe került a NATO bővítésének kérdése. Finnország és Svédország egyszerre adta be jelentkezését az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. A finnek azóta már tagjai is a katonai tömbnek, a svédeknek még várniuk kell a csatlakozásra, kérelmüket Törökország és Magyarország még nem ratifikálta. Ukrajna közben szintén igyekezne a NATO-ba (bár ameddig háborúban áll, addig erre nem sok esélye van), és így tenne Georgia is.

Milorad Dodik (balra) kijelentette, hogy Bosznia nem kér a NATO-ból.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Azonban nem mindenki számára vonzó a nyugati katonai tömbhöz való csatlakozás. Bosznia-Hercegovina még csak nem is fontolgatja azt, hogy belépjen a NATO-ba – jelentette ki a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik pénteken Belgrádban, az Aleksandar Vucic szerb elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján – adta hírül a TASZSZ orosz hírügynökség.

Ebben a kérdésben Szerbia álláspontját követjük: a semlegesség és a katonai blokktól való távolmaradás a mi politikánk

– nyilatkozta Dodik. Hozzátette, hogy együttműködésük a NATO-val továbbra is lehetséges, de a csatlakozás kérdése még csak nem is kerül szóba részükről.

A politikus azt is kihangsúlyozta, hogy a Boszniai Szerb Köztársaságnak el kell kerülnie a különböző diplomaták és politikusok játszmáit, akiknek egyetlen célja, hogy teljesítsék az iszlám Szarajevó kívánságait, és nehezebbé tegyék a Boszniai Szerb Köztársaság helyzetét. Dodik szerint ez a Bosznia NATO-tagságát támogatók célja is, és pont emiatt kell ragaszkodni a semlegességhez.

Milorad Dodik (b) és Aleksandar Vucic (j) is a semlegesség híve.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A semlegességről már többször is beszélt a boszniai szerbek vezetője. Korábban kiemelte, hogy országa fejleszteni fogja az együttműködést Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal egyaránt, továbbra is halad az Európai Unióhoz való csatlakozás felé vezető úton, miközben nem csatlakozik a NATO-hoz.

Milorad Dodik szerint ez az álláspont, valamint Bosznia-Hercegovina NATO-csatlakozásának megakadályozása szálka a Nyugat szemében, és többek között ez az oka annak is, hogy korábban az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is szankciókat vezetett be Dodik ellen.