Bahmuti helyzetjelentés: folytatódnak a harcok, nagy az orosz veszteség

Bár az orosz hadsereg a hétvégén már arról számolt be, hogy sikerült teljesen elfoglalniuk Bahmutot, ez ténylegesen még nem történt meg. Ugyan a harcok már kevésbé intenzívek, mint korábban, még nem értek véget. Bahmut külvárosában az oroszok sikertelenül próbáltak meg stratégiailag előnyös pozíciókat elfoglalni, és jelentős veszteségeket szenvednek. Ráadásul az északi és déli szárnyak mentén is az ukrán hadseregnek sikerült megerősíteni állásait – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Bahmut elfoglalásáért ádáz küzdelmet vív egymással az orosz és az ukrán hadsereg.

Fotó: Virgine Nguyen Hoang / AFP

Azt Hanna Maliar ukrán védelmi miniszterhelyettes is kijelentette, hogy az oroszok támadó akcióinak aktivitása a város irányában némileg mérséklődött, azonban a támadások száma továbbra is folyamatosan magas.

Bahmut városában csökkentek a harcok, az ellenség folytatja az ellenőrzése alá vont területek megtisztítását. Csapataink ellenőrzik a város délnyugati külterületét

– ismertette Maliar.

Hozzátette, hogy a külvárosokban zajló harcokban az orosz hadsereg megpróbál előnyös pozíciókat elfoglalni, de legtöbbször nem járnak sikerrel.

Ukrán katonai források kisebb előretörésekről számolnak be a Bahmut térségében. A beszámolók alapján a városért folytatott küzdelemben az ukrán védelmi erők komoly veszteségeket okoznak az ellenségnek emberben és felszerelésben egyaránt.

Habár az orosz csapatok egyértelmű célja, hogy továbbra is Bahmut irányába nyomuljanak előre, az ukrán hadseregnek eddig sikerül Bahmut egy kis részét a sík területen is megtartania.